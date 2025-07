FC Utrecht naar Tsjechië of Zwitserland, mits het FC Sheriff verslaat

FC Utrecht treft, als het afrekent met het Moldavische FC Sheriff Tiraspol, de verliezer van het tweeluik Viktoria Plzen - Servette FC, zo wees de loting in het Zwitserse Nyon uit. Bij verlies gaat de ploeg van trainer Ron Jans naar de derde voorronde van de Conference League. De eventuele tegenstander hierin wordt later vanmiddag bekend.

De Domstedelingen weten door de loting dat als ze het tweeluik met het Moldavische FC Sheriff Tiraspol goed doorkomt een ontmoeting met het de verliezer van het tweeluik tussen het Tsjechische Viktoria Plzen en het Zwitserse Servette FC (tweede voorronde Champions League) wacht. De heenwedstrijd van het duel is op donderdag 7 augustus, terwijl de return een week later op 14 augustus is. FC Utrecht begint met een uitwedstrijd aan het tweeluik.

Mocht FC Utrecht niét afrekenen met de Moldaviërs, dan zakt het af naar de derde voorronde van de Conference League. Daarin wacht dan eventueel de winnaar van Viking FK (Noorwegen) - FC Koper (Slovenië), de winnaar van Dundee United (Schotland) - FC UNA Strassen (Luxemburg), de winnaar van AIK Stockholm (Zweden) - Paide Linnameeskond (Estland), de winnaar van FC Kosice (Slowakije) - FC Neman Grodno (Wit-Rusland) of de verliezer van RSC Anderlecht (België) - BK Häcken (Zweden). De loting voor de derde voorronde van de Conference League wordt later deze middag verricht.

