Feyenoord dicht bij transfer: persoonlijk akkoord én principeakkoord met club

is hard op weg naar De Kuip om de nieuwe spits van Feyenoord te worden. Volgens Feyenoord Transfermarkt hebben de Rotterdammers een persoonlijk akkoord bereikt met de Deen, terwijl Fabrizio Romano melding maakt van een principeakkoord met Benfica.

Feyenoord heeft sinds het vertrek van Santiago Giménez afgelopen winter een spitsenprobleem. Ayase Ueda en Julián Carranza hebben nog niet weten overtuigen, terwijl Stéphano Carrillo nog niet klaar lijkt voor het grote werk. De Rotterdammers zijn daarom deze zomer hard op zoek naar een nieuwe aanvalsleider. Maandagavond kwam naar buiten dat Tengstedt van Benfica daarvoor in beeld is.

Een dag later heeft het er alle schijn van dat de Deense centrumspits ook daadwerkelijk naar De Kuip gaat komen. Feyenoord Transfermarkt spreekt namelijk van een persoonlijk akkoord tussen Feyenoord en Tengstedt, terwijl de gesprekken met Benfica volgens het fanmedium ‘vergevorderd’ zijn. Enkele minuten later stelt Romano dat er al sprake is van een principeakkoord tussen de clubs. Het is niet duidelijk welk bedrag er met de transfer gemoeid is.

Tengstedt maakte begin 2023 voor zeven miljoen euro de overstap van het Noorse Rosenborg naar Benfica, waar hij anderhalf jaar de kans kreeg zich te laten zien. In Noorwegen had de aanvaller vijftien doelpunten gemaakt en negen assists gegeven in veertien duels. In Portugal ging het echter wat minder voor Tengstedt, die in 35 duels tot dusver vier keer trefzeker was en zeven assists leverde. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor Hellas Verona, waar hij in 26 wedstrijden zeven doelpunten maakte en twee assists gaf.

