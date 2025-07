'Feyenoord vindt oplossing spitsenprobleem bij Benfica en legt bod neer'

Feyenoord zoekt concrete toenadering voor , de 25-jarige spits van Benfica. De Deen kan niet rekenen op een basisplaats in Portugal en hoopt zijn carrière in Rotterdam nieuw leven in te blazen.

Tengstedt heeft tijdens zijn carrière al voor veel clubs gespeeld. In 2023 maakte hij de overstap naar Benfica voor zeven miljoen euro, maar een geweldige indruk heeft hij daar (nog) niet achtergelaten. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis voor het Italiaanse Hellas Verona, waar hij in 1531 Serie A-minuten zes keer scoorde en twee assists gaf.

Tengstedt is een snelle spits die een redelijk goede dribbel in huis heeft. Volgens FootballTransfers is de Deen 8,4 miljoen euro waard momenteel. Feyenoord ziet in hem een oplossing voor het spitsenprobleem, aangezien Ayase Ueda en Julián Carranza nog niet weten te overtuigen. Het is niet bekend aan welke bedragen de Rotterdammers momenteel denken, maar Feyenoord heeft al een bod gedaan. Dennis te Kloese zou de speler permanent willen overnemen.

