'Feyenoord doet binnen enkele uren bod op vervanger Hancko'

Feyenoord gaat binnen enkele uren een bod uitbrengen op Valentin Gómez. Dat melden Argentijnse media. De centrale verdediger wordt eventueel de opvolger van .

De transfer van Hancko naar Saudi-Arabië hing lange tijd in de lucht, maar momenteel lijkt het erop alsof deze overstap definitief van de baan is. Mocht Al-Nassr alsnog terugkomen voor de Slowaak of indien een andere club de verdediger wil overnemen, heeft Feyenoord in ieder geval een opvolger klaarstaan: Gómez. Volgens de Argentijnse transferjournalist Uriel Lugt gaan de Rotterdammers spoedig een bod doen op dit 22-jarige talent.

Gómez is al sinds 2022 een vaste waarde voor Vélez Sarsfield, waarmee hij dit jaar de Supercopa Argentina won. Gómez is een linksbenige centrale verdediger, die ook wat wedstrijden als linksback achter zijn naam heeft staan. Met 1,81 m is hij niet enorm lang, wat in zijn nadeel zou kunnen werken.

Artikel gaat verder onder video

Lugt verwacht dat Feyenoord in de komende uren een bod neerlegt bij Vélez. Gómez zou zelf al aangegeven hebben de overstap naar Europa te willen maken. De Argentijn heeft nog een contract tot december 2026 bij zijn club en zijn waarde wordt volgens FootballTransfers op 12,8 miljoen euro geschat. Door zijn relatief korte contractduur zal de uiteindelijke transfersom waarschijnlijk lager komen te liggen. Volgens Lugt wil Vélez wel een doorverkooppercentage aan de deal verbinden.

🚨#Feyenoord 🇳🇱 va a realizar una oferta formal por Valentín Gómez.



↪️ Se estima que en las próximas horas le llegará a #Velez la propuesta. El futbolista quiere dar el salto a Europa en este mercado.



✴️ El fortín quiere quedarse con un % del pase. pic.twitter.com/wJ1tqfL1Go — Uriel Iugt (@urieliugt) July 13, 2025

