Feyenoord heeft broodnodige verdediger binnen, die direct zijn koffers moet pakken

kan zich op korte termijn speler van Feyenoord gaan noemen, zo weet De Telegraaf. De Rotterdammers zijn op hoofdlijnen akkoord met KAA Gent over de transfer van de verdediger. Nu moet de Japanner zo snel mogelijk naar Oostenrijk afreizen, waar Feyenoord momenteel op trainingskamp is.

Feyenoord moet deze weken naarstig op zoek naar centrale verdedigers. Dávid Hancko is namelijk bezig zijn transfer naar Al-Nassr af te ronden, terwijl Gernot Trauner momenteel kwakkelt met zijn fitheid. Ondertussen raakte Thomas Beelen afgelopen weekend ernstig geblesseerd aan zijn been, waardoor hij er in ieder geval de komende maanden niet bij zal zijn. Zodoende is Jan Plug momenteel de enige fitte centrale verdediger in de selectie van Robin van Persie.

Artikel gaat verder onder video

Daar komt echter spoedig verandering in; Feyenoord en Gent hebben namelijk op hoofdlijnen een akkoord bereikt over Watanabe. Eerder werd al melding gemaakt van een persoonlijk akkoord, waardoor niets de transfer nog in de weg lijkt te staan. Volgens Het Nieuwsblad was de Japanner maandag niet aanwezig tijdens de traditionele teampresentatie van Gent, wat te maken zou hebben met zijn transfer naar Nederland. Het is vooralsnog niet duidelijk welk bedrag Feyenoord aan de Belgen gaat betalen.

Zodra Feyenoord Watanabe heeft gepresenteerd, zal hij direct zijn spullen weer moeten pakken om naar Oostenrijk af te reizen. De Rotterdammers zijn maandag naar Salzburg vertrokken voor het zomerse trainingskamp. De bedoeling is dat Watanabe zo snel mogelijk aansluit bij de groep om hem klaar te stomen voor het tweeluik met Fenerbahçe in de voorrondes van de Champions League. Het eerste duel, in De Kuip, zal op dinsdag 5 of woensdag 6 augustus worden gespeeld.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Timber schiet gigantisch in de lach na antwoord Smal op Kids Persconferentie 🔗

👉 Feyenoord bereikt akkoord over Paixão: dit bedrag ontvangen de Rotterdammers 🔗

👉 'Feyenoord komt na blessure Beelen opnieuw uit bij voormalig target' 🔗