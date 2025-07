Brian Priske blikt voor het eerst terug op gedwongen vertrek bij Feyenoord

Brian Priske heeft zich voor het eerst uitgesproken over zijn vertrek bij Feyenoord. De Deense oefenmeester, die een ruim een jaar werd gevolgd door de Rotterdammers, moest de succesvolle weg die onder Arne Slot werd ingezet vervolgen, maar moest na zeven maanden het veld ruimen.

In gesprek met Rijnmond doet Priske een boekje open over zijn tijd bij Feyenoord. De oefenmeester, die terugkeerde bij Sparta Praag, vertelt dat het goed met hem gaat en dat hij het beste van zijn leven heeft proberen te maken na zijn ontslag in Rotterdam. "En dat is zeker gelukt. Ik heb echt genoten van die vier maanden met het gezin."

"Het was een mooie ervaring", blikt Priske terug op zijn 221 dagen bij Feyenoord. "Ook zwaar op bepaalde vlakken, want je moet je aanpassen aan een nieuwe club, een nieuwe cultuur, nieuwe werkmethodes, nieuwe mensen. Dat is altijd lastig. En tegelijk moet je ook voldoen aan de verwachtingen die horen bij een grote club als Feyenoord. Dat is uitdagend."

Het avontuur bij Feyenoord liep dan wel niet zoals hij vooraf hoopte, toch neemt Priske niemand wat kwalijk. "Nee, nooit. Ik ben niet zo iemand", zegt de Deen resoluut. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat er is gebeurd. Ik was de hoofdtrainer en dus een groot onderdeel van het geheel."

Moeilijk instromen voor Priske na vertrek Slot

Priske neemt de 'volledige verantwoordelijkheid' voor alles wat er onder zijn leiding is gebeurd bij Feyenoord, maar beseft dat hij grote schoenen te vullen had met de opvolging van Slot. "Het was een moeilijke periode, zeker na het vertrek van Arne, met elf nieuwe spelers en een soort cultuurbreuk. Als je veertig procent aan nieuwe spelers in een kleedkamer krijgt, duurt het even voordat dat stabiel is. Als ik daarop terugkijk, ben ik best tevreden over de impact die we hadden."

Desalniettemin kijkt Priske terug op een fijne tijd in De Kuip. "Natuurlijk was het korter dan ik had verwacht, maar ik neem veel positieve dingen mee. Sommige dingen hadden misschien anders gekund, maar ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om Feyenoord te coachen en onderdeel te zijn van de club, zowel in goede als in mindere tijden. Ik kijk er trots op terug en neem er veel van mee."

Priske volgt Feyenoord nog op de voet

Dat Priske geen wrok koestert richting Feyenoord blijkt wel uit het feit dat hij de club nog altijd op de voet volgt. "Natuurlijk! Ook al was het kort en liep het niet zoals we hoopten, ik volg het nog steeds. Ik heb veel positieve berichten ontvangen van mensen uit de club én van supporters – via Instagram, LinkedIn en e-mail. Dat waardeer ik enorm. Dat is ook voetbal, want je kunt niet altijd iedereen tevredenstellen. Maar ik heb echt mijn best gedaan voor iedereen binnen de club", besluit hij.

