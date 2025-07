Van Persie neemt aanvaller apart: 'Ik bespreek het liever met hem zelf'

Robin van Persie geeft de kans zich bij Feyenoord te bewijzen. De trainer van Feyenoord heeft de twintigjarige aanvaller onlangs apart genomen om zijn ontwikkeling te bespreken. De inhoud van dat gesprek wil Van Persie niet volledig met de buitenwereld delen, maar hij laat wel weten dat Slory een positieve indruk maakt.

De twintigjarige Slory is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord en werd vorig seizoen verhuurd aan FC Dordrecht. Op dit moment ziet NAC Breda zijn komst wel zitten, maar Slory hoopt zelf op een doorbraak bij Feyenoord. De zoon van oud-prof Andwelé Slory was vorige week zaterdag trefzeker in het oefenduel met SC Cambuur (1-4 zege) en deed deze zaterdag de eerste helft mee tegen Union Sint-Gillis (1-1).

Op de persconferentie na de wedstrijd zegt Van Persie dat hij Slory heeft gesproken over zijn persoonlijke ontwikkeling. “Echt tot in detail doe ik liever alleen met de speler zelf. Gisteren heb ik hem apart genomen en heb ik hem mijn bevindingen tot nu toe gedeeld. Die zijn over het algemeen positief. Ik zie links en rechts alleen nog wel een verbeterpuntje, maar dat bespreek ik liever met hem zelf. Dat heb ik dus gedaan.”

Slory blijft tijdens voorbereiding bij Feyenoord

Van Persie verzekert dat Slory ‘de hele voorbereiding’ bij de selectie blijft. NAC zal dus sowieso nog geduld moeten hebben. “Richting het einde van die voorbereiding zullen wij daar een keuze in maken in overleg met elkaar waar zijn toekomst ligt. Jaden is goed begonnen en hij heeft een paar actiepunten mee naar huis gekregen van mij.”

Wat vindt de trainer zelf het beste voor Slory’s ontwikkeling? “Dat gaan we de aankomende weken bekijken, afhankelijk van hoe hij het invult. Hij heeft heel duidelijk aangegeven dat zijn eerste doel is om hier te blijven en hier minuten te maken. Dat vind ik hartstikke mooi om te horen. Hij maakt een goede indruk en de keuze maken we over een aantal weken.”

