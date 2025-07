Van Persie doet ontboezeming over weerzien met oud-werkgever Fenerbahçe

Robin van Persie had 'stiekem al een beetje gehoopt' dat Feyenoord bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League zou worden gekoppeld aan Fenerbahçe. De oefenmeester van de Rotterdammers kijkt dan ook uit naar de dubbele ontmoeting met De Gele Kanaries.

Van Persie speelde van medio 2015 tot januari 2018 2,5 seizoenen voor Fenerbahçe. In totaal speelde Van Persie 87 wedstrijden voor de Turkse topclub, waarin hij 36 maal trefzeker was en zeven assists gaf. Afgelopen maandag werd de trainer van Feyenoord bij de loting voor de derde voorronde van de Champions League in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan zijn voormalig werkgever.

"Hartstikke leuk, daar had ik stiekem al een beetje op gehoopt", aldus Van Persie op de officiële website van Feyenoord. "Als ik de namen voorbij zag komen van clubs die we in deze ronde konden loten, dan geeft Fenerbahçe mij persoonlijk een speciaal gevoel en ik denk dat het een heel mooie uitdaging voor ons is."

Voordat Van Persie zijn actieve spelerscarrière afsloot bij Feyenoord kwam hij uit voor de Turkse topclub. "Het eerste waar ik aan denk, dat zijn de supporters", vervolgt Van Persie. "Net als bij ons was de sfeer zowel uit als thuis altijd geweldig. Dus vanuit dat oogpunt worden het twee fantastische wedstrijden, waarbij in ieder geval de beleving héél erg goed zal zijn."

De oefenmeester vindt het mooi om als trainer van Feyenoord terug te keren in Istanbul. "Ik ben privé ook een keertje teruggeweest, maar nu kom ik daar niet als supporter van Fenerbahçe, maar als coach van Feyenoord. Dat is mijn club, onze club. We hebben werk te doen. Dat is doorgaan naar de play-offs van de Champions League", besluit Van Persie vastberaden.

