'Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord en wil transfer kapen'

Feyenoord gaat zich tóch versterken met . Volgens Feyenoord Transfermarkt en Voetbal International hebben de Rotterdammers de ophanden zijnde deal tussen Club Brugge en FC Porto, waar de buitenspeler momenteel onder contract staat, gekaapt.

Borges kwam in 2015 naar Porto en timmerde de afgelopen jaren aan de weg. Mondjesmaat kreeg hij steeds meer speeltijd in de hoogste Portugese competitie, maar zijn hoogste aantal minuten (van afgelopen seizoen) bedraagt 750 en laat nog te wensen over. De aanvaller, die te boek staat als een sterke dribbelaar, zou open staan voor een nieuwe club.

Gisteren (donderdag) wist O Jogo te melden dat Feyenoord geïnteresseerd was en zelfs een bod had neergelegd bij FC Porto voor de 24-jarige buitenspeler. Een bod van 7,5 miljoen euro werd echter afgewimpeld door de Portugese topclub, waar sinds dit seizoen Francesco Farioli de scepter zwaait als oefenmeester. Feyenoord heeft gewerkt aan een betere aanbieding, die naar verluidt uitkomt op zo'n acht miljoen euro. Daarnaast zijn de Rotterdammers bereid om er twee miljoen euro aan bonussen toe te voegen. Daarmee komt het bedrag dichter bij de vraagprijs van FC Porto.

Feyenoord lijkt nu Club Brugge af te troeven, dat al ver was met Borges en zelfs al rekende op zijn komst. De aanvaller heeft volgens Feyenoord Transfermarkt een persoonlijk akkoord bereikt met de speler, waardoor het nu wachten is op een akkoord tussen de clubs. Deze lijkt dus niet heel ver weg meer te zijn.

De aanstaande transfer van Borges naar Feyenoord betekent dat hij de club gaat verlaten waar hij doorbrak als profvoetballer. In de 88 officiële wedstrijden die hij voor Os Dragões speelde, kwam hij twee keer tot scoren en gaf hij negen assists. Op het WK voor clubs kwam Borges, die nog een contract tot medio 2027 heeft in Portugal, ook nog in actie met FC Porto.

🚨🇵🇹 Club Brugge was ver Gonçalo Borges en rekende op zijn komst, maar #Feyenoord gaat de deal naar verwachting kapen!

De Rotterdammers geven extra gas en zijn plotseling héél dichtbij de komst van de 24-jarige rechtsbuiten. Persoonlijk akkoord, terwijl deal met FC Porto nadert. pic.twitter.com/zeP3XFE1aA — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 18, 2025

