'Volgende Europese topclub meldt zich bij Feyenoord-uitblinker Igor Paixão'

Ook Internazionale is in de markt voor Feyenoord-uitblinker , zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De Italiaanse grootmacht heeft inmiddels 'serieus geïnformeerd' bij de 25-jarige Braziliaan en zijn management. Feyenoord zelf is volgens de journalist nog niet benaderd door Inter.

Paixão ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2029, maar lijkt na drie seizoenen in Rotterdam-Zuid klaar voor de stap naar een grotere club. De aanvaller werd de voorbije periode al gelinkt aan clubs als Napoli (dat echter voor PSV-aanvaller Noa Lang lijkt te kiezen), Arsenal, Aston Villa, AS Roma, Napoli, Olympique Marseille en Bayer Leverkusen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord vernam nog niets van Duitse interesse en bepaalt vraagprijs voor Paixão

Inmiddels kan Inter ook worden toegevoegd aan het imposante rijtje, aldus Boualin. "De Nerazzurri hebben recent serieus geïnformeerd bij de Braziliaan en zijn management. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij is geïnteresseerd en wil kijken hoe Paixão er zelf in staat", schrijft de journalist. Volgens Boualin is 'de kans aanwezig' dat Inter zich, nu de club door Fluminense is uitgeschakeld op het WK voor clubs, daadwerkelijk bij Feyenoord gaat melden om Paixão over te nemen. Mochten de Italianen daadwerkelijk doorpakken, dan lijkt Bayer Leverkusen de voornaamste concurrent te worden: "Erik ten Hag blijft zeer gecharmeerd van hem", schrijft Boualin.

LEES OOK: Feyenoord-speler bevestigt vertrek op Instagram: 'Nieuw hoofdstuk breekt aan'

Feyenoord nam Paixão in de zomer van 2022 voor een bedrag van 4,5 miljoen euro over van Coritíba FC. Sindsdien speelde de linksbuiten 129 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor 39 doelpunten en 29 assists. In maart van dit jaar debuteerde hij in de voorselectie van de nationale ploeg van Brazilië. Ook de nieuwe bondscoach Carlo Ancelotti zette de Feyenoorder op zijn lijst, maar tot een eerste oproep voor O Selecão kwam het nog niet.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord zwaar gedupeerd door nieuwe regel KNVB🔗

👉 Steijn hoopt heel erg op één transfer bij Feyenoord🔗

👉 'Slot heeft me een uur lang uitgelegd hoe slecht ik ben' 🔗

👉 Dit verdient Feyenoord aan Hartman-transfer 🔗

👉 Onverantwoorde gok als Feyenoord dat doet’ 🔗