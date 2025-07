Feyenoord zet komst van nieuwe technisch directeur voorlopig 'on hold'

Er komt op korte termijn nog geen nieuwe technisch directeur bij Feyenoord. Dat meldt het doorgaans betrouwbare 1908.nl. Eerder werd Feyenoord in verband gebracht met Dévy Rigauw van Club Brugge, maar de overgang van de 37-jarige td is nog niet in een stroomversnelling gekomen.

Dennis te Kloese begon in januari 2022 als algemeen directeur van Feyenoord. Nadat Frank Arnesen de daaropvolgende zomer vertrok als technisch directeur, nam Te Kloese ook die rol op zich. Na de transferperiode van afgelopen zomer werd binnen Feyenoord het besluit genomen de bestuurder te ontlasten, waarna Mark Ruijl werd aangesteld als technisch manager. Daarmee nam hij een deel van het takenpakket van Te Kloese over.

Feyenoord wil de rollen van algemeen directeur en technisch directeur weer volledig scheiden, waardoor Rigaux in beeld kwam. Het lijkt er echter op dat de overgang voorlopig niet tot stand gaat komen. Zowel Feyenoord als Club Brugge is bezig met de samenstelling van de selectie voor het nieuwe seizoen, een overstap van Rigaux midden in de transferperiode is dan ook niet aan de orde. Het is de bedoeling dat Te Kloese en Ruijl de window gaan afmaken.

Afketsen transfer Meijer kan problemen opleveren

De gesprekken rondom Rigaux met Club Brugge liepen ongeveer tegelijk met die over Meijer. Afgelopen weekend ketste die transfer op het laatste moment echter af, omdat er bij Feyenoord twijfels waren dat de verdediger op korte termijn drie keer per week kan spelen. Dit besluit viel in Brugge niet goed, waardoor het onduidelijk is of de Belgische topclub nog steeds bereid is te spreken over het vertrek van Rigaux.

Wel heeft Feyenoord Rigaux nog niet uit het hoofd gezet. Volgens 1908 proberen de Rotterdammers 'het lijntje' op de achtergrond nog open te houden. "Mocht het spel alsnog op de wagen komen, dan zal een eventuele aanstelling pas na de transferperiode plaatsvinden", klinkt het.

