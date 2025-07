Heitinga geeft zeer duidelijk signaal af aan Hato

Zoals het er nu voor staat, zal zondag tegen Como drie kwartier meespelen bij Ajax, zo laat John Heitinga weten aan ESPN. De linksback geniet concrete interesse van Chelsea, maar zijn trainer benadrukt dat Hato nog altijd speler van Ajax is.

Ajax won donderdagavond in de halve finale van de Como-cup met ruime cijfers van Celtic: 5-1. Dat deed de ploeg van Heitinga zonder Kenneth Taylor en Hato, die pas later terugkeerden na het EK met Jong Oranje. Laatstgenoemde staat momenteel in de belangstelling van Chelsea, dat al een bod afgewezen zag worden door Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Bij ESPN krijgt Heitinga de vraag of hij door de transferperikelen, zondag in de finale tegen Como, over Hato kan beschikken. “Hij is gewoon Ajacied op dit moment”, maakt de trainer duidelijk dat hij de jongeling gewoon wil laten spelen. Verslaggever Cristian Willaert vraagt of Hato en Taylor dan een kwartiertje mee gaan doen. “Ik heb gehoord van de inspanningsfysioloog dat ze drie kwartier mogen spelen”, countert Heitinga.

De trainer wil echter nog niet beloven dat Hato daadwerkelijk drie kwartier op het veld zal staan. “We moeten nog trainen en er zijn nog een aantal dagen”, impliceert hij dat daarin nog van alles kan gebeuren. “Op dit moment zijn het gewoon spelers van Ajax.” Zorgen om een mogelijk vertrek maakt Heitinga zich niet. “Dat heb je nu niet in de hand. Het belangrijkste is dat mijn aandacht uitgaat naar de spelers die onder contract staan.”

