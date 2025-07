Ajax danst in tweede helft naar fraaie overwinning op Celtic

Ajax heeft donderdagavond uiteindelijk een fraaie overwinning geboekt op Celtic. Het spel van de ploeg van John Heitinga was voor rust niet overtuigend, maar na de thee liep de machine offensief zeer soepel. Uiteindelijk werd het 5-1 in het duel om de Como Cup.

Ajax begon wat weifelend aan het duel en kreeg al snel een grote kans tegen. Het was aan de lat en Vitezslav Jaros te danken dat Celtic niet op een vroege voorsprong kwam. In de fase daarna bleven de Schotten de bovenliggende ploeg, maar werden er geen enorme kansen gecreëerd. Het was dan ook best verrassend dat Ajax in de 16e minuut op een 1-0 voorsprong kwam. Raúl Moro wachtte op Owen Wijndal, die de bal voor slingerde. Na een matige aanname van Brian Brobbey legde de spits de bal terug op Steven Berghuis. De rechtsbuiten krulde de bal prachtig binnen met zijn linkerbeen.

Artikel gaat verder onder video

Heel lang stond Ajax echter niet op voorsprong. Met een fenomenale bal van Kieran Tierney reet de linksback de Amsterdamse defensie helemaal open. Reo Hatate ging op Jaros af, maar legde af op Hyun-Jun Yang. Voor de Zuid-Koreaan was het vervolgens een koud kunstje, daar zag Ajax er kwetsbaar uit. De ploeg van John Heitinga rechtte daarna wel de rug. Het werd dominanter en ook enkele keren gevaarlijk. De ruststand was echter 1-1.

In de tweede helft kwam Ajax nog beter voor de dag. Het was defensief sterker en voetbalde meer kansen bij elkaar. Al na anderhalve minuut was het raak. Invaller Mika Godts dwong Kasper Schmeichel tot een redding, waarna Davy Klaassen raakt volleerde. De geroutineerde middenvelder stond ook aan de basis van de 3-1, na een klein uur. Na een diepe bal stuurde Klaassen zijn directe tegenstander met een schijnbeweging het bos in. Zijn voorzet kwam uiteindelijk voor de voeten van Berghuis, die simpeltjes zijn tweede van de avond maakte. Vervolgens had Ajax de smaak te pakken. Het tikte de bal aardig rond en dan moest de mooiste goal nog komen. Koen Bouwman probeerde het eens van afstand in de 71e minuut en via de onderkant van de lat viel die prachtig binnen: 4-1. Daarmee was het doelpuntenfestijn nog niet ten einde: toen Rayane Bounida de bal rond de zestienmeter kreeg, besloot hij ook uit te halen. Zijn strakke schot verraste Schmeichel. Op het einde van de wedstrijd viel Godts nog geblesseerd uit, hopelijk valt de schade daar mee. Met de 5-1 overwinning gaat Ajax naar de finale van de Como Cup.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga kortaf: 'Hij speelde een goede tweede helft en daar wil ik het bij laten' 🔗

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Heitinga belde twee Ajax-sterspelers: ‘Hoop dat ze een jaartje CL willen spelen’ 🔗