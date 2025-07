Italiaans international verzesvoudigt (!) salaris met monstertransfer van 67 miljoen euro

staat op het punt om een enorme financiële klapper te gaan maken. De 26-jarige spits van Atalanta Bergamo en de nationale ploeg van Italië maakt volgens Fabrizio Romano een miljoenentransfer naar het Saudische Al-Qadsiah, dat hem maar liefst zes keer zoveel gaat betalen als zijn huidige werkgever.

De loopbaan van Retegui (26) is een opvallende. De aanvaller werd in 1999 geboren in het Argentijnse San Fernando en woonde tot 2023 in het Zuid-Amerikaanse land, waar hij speelde voor clubs als Boca Juniors, Estudiantes en Tigre. In 2023 ontdekte de Italiaanse voetbalbond dat Retegui's grootouders van moederszijde van Italiaanse komaf waren, en dus debuteerde de spits - die geen Italiaans sprak - in dat jaar plots in de nationale ploeg van Italië. Inmiddels staat hij op twintig A-interlands voor de Azzurri, waarin hij zes keer trefzeker was.

Artikel gaat verder onder video

Drie maanden na zijn debuut in de nationale ploeg verhuisde Retegui naar Italië, waar Genoa bereid was om vijftien miljoen euro voor hem te betalen. Afgelopen zomer volgde een fraaie overstap binnen de Serie A, toen Atalanta de spits voor ruim twintig miljoen euro overnam. In alle competities was de aanvaller dit seizoen goed voor 28 treffers in 49 officiële wedstrijden voor Atalanta. Zijn verblijf in de Noord-Italiaanse stad blijft echter beperkt tot één seizoen.

Romano schrijft namelijk op X dat Atalanta en Al-Qadsiah akkoord zijn over de transfer van Retegui, die zijn club inclusief bonussen een transfersom van maar liefst 67 miljoen euro oplevert. De aanvaller gaat er zelf financieel ook flink op vooruit: Retegui zet volgens de transferjournalist zijn handtekening onder een langjarig contract tegen een salaris dat meer dan zes keer zo hoog ligt als zijn huidige honorarium.

🚨🇸🇦 Mateo Retegui to Al Qadsiah, here we go! Agreement in place with Atalanta for Italian striker to join Saudi Pro League.



Package up to €67m with add-ons to Atalanta…



…and Retegui will sign long term contract for salary over x6 current one he had in Italy. pic.twitter.com/N1TcnV8F0u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2025

