Jamal Musiala spreekt zich na horrorblessure duidelijk uit over Gianluigi Donnarumma

heeft voor het eerst sinds hij zwaar geblesseerd raakte op het WK voor clubs van zich laten horen op Instagram. De 22-jarige aanvallende middenvelder van Bayern München laat weten dat hij de veroorzaker van zijn kwetsuur, PSG-keeper , niets kwalijk neemt.

Afgelopen zaterdag ging het tijdens de kwartfinale tussen PSG en Bayern helemaal mis voor Musiala. In de blessuretijd van de eerste helft kwam de Duits international in de Franse zestien ongelukkig ten val na ingrijpen van Donnarumma. Direct was duidelijk dat Musiala, wiens linkervoet in akelig onnatuurlijke positie onder zijn been stond, zich daarbij flink blesseerde. Het leidde op het veld onder meer tot een geëmotioneerde reactie van de Italiaanse keeper. Daags na de wedstrijd bevestigde Bayern dat Musiala zijn kuitbeen heeft gebroken en dat hij daarvoor onder het mes moet.

Artikel gaat verder onder video

Musiala deelt woensdagmiddag via zijn Instagram-pagina een video waarin hij zijn volgers allereest bedankt voor hun steun. "Het betekent heel veel voor mij, mooi om te zien hoe de voetbalwereld op zo'n moment samenkomt", zegt de Duits interntional. De aanvallende middenvelder bevestigt daarna dat hij inmiddels geopereerd is en dat de ingreep goed is verlopen: "Ik ben in goede handen." Waar zijn Bayern-collega Manuel Neuer zijn woede richting Donnarumma niet onder stoelen of banken stak, spreekt Musiala zich een stuk milder uit over de totstandkoming van zijn blessure: "Ik wil zeggen dat niemand hier schuld aan heeft. Situaties als dit komen nou eenmaal voor. Ik ga de komende periode gebruiken om mijn kracht en positiviteit te herwinnen en ik kijk ernaar uit om jullie weer te zien", besluit Musiala.

