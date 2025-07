Jannick van der Laan zorgt voor bizarre taferelen bij Feyenoord

Een opmerkelijk verloop van de eerste helft van de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Union Sint-Gillis. In een tijdsbestek van zo’n twee minuten kreeg Union twee penalty’s van arbiter Jannick van der Laan, waarvan er één werd binnengeschoten.

In de 29ste minuut kreeg Union de eerste penalty. Feyenoord-verdediger Djomar Giersthove veroorzaakte een penalty, al leek van een serieuze overtreding geen sprake. Mohammed Fuseini schoot de bal naast het doel van Justin Bijlow.

Artikel gaat verder onder video

Twee minuten later mocht Union weer aanleggen vanaf elf meter. Feyenoord-rechtsback Kwame Tabiri vergreep zich aan Ousseynou Niang. De tweede penalty werd genomen door Sofiane Boufal, die zuiver in de linkerhoek schoot.

Eerder in de wedstrijd werd Anis Hadj Moussa ook neergehaald in de zestien, maar hij kreeg geen penalty mee. Verder werd een doelpunt van Union ogenschijnlijk onterecht afgekeurd voor buitenspel.

De voorsprong van Union is gezien het wedstrijdverloop wel begrijpelijk. De regerend kampioen van België, die vorige week nog met 1-0 verloor van PSV, is in de eerste helft duidelijk de bovenliggende partij. Het duel begon zaterdag om 14.00 uur.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoord komt met reactie op stevige aantijgingen Levchenko 🔗

👉 Valentijn Driessen maakt miljoenenaankoop Feyenoord met de grond gelijk 🔗

👉 Van Persie laat aan alles merken diep teleurgesteld in Milambo te zijn 🔗