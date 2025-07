Alle hens aan dek bij Feyenoord: 'Zijn vertrek wordt al lang niet meer uitgesloten'

Feyenoord kan zijn borst natmaken. Na het aanstaande vertrek van Dávid Hancko en een naderende transfer voor Igor Paixão, kan ook nog vertrekken uit Rotterdam. De clubwatcher van Voetbal International weet dat Feyenoord dan aan de bak moet.

Hancko gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een contract bij Al-Nassr, terwijl Paixão persoonlijk al rond is met Olympique de Marseille. De Franse club zou deze transfer zo snel mogelijk rond willen krijgen. Maar dan kan er nog een basisspeler vertrekken uit Rotterdam: Hadj Moussa.

De Franse Algerijn kwam afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro over van Vitesse (dat hem huurde van Patro Eisden) en toonde bij vlagen zijn klasse. Onder Robin van Persie was hij vrijwel altijd basisspeler en aan het einde van het seizoen stond de persoonlijke teller van Hadj Moussa op acht doelpunten en vier assists in dertig wedstrijden.

De geruchten omtrent Benfica, dat de dribbelaar graag zou overnemen, gaan deze zomer maar niet weg. Uit een transferupdate van clubwatcher Krabbendam blijkt dat Feyenoord rekening houdt met een transfer van Hadj Moussa. "Een vertrek naar Lissabon wordt al lang niet meer uitgesloten." Krabbendam heeft de buitenspeler hoog zitten en twijfelt of Dennis te Kloese de juiste opvolger voor ogen heeft. "Zo hard zijn de wetten van de markt voor clubs zoals Feyenoord: absolute topspelers zijn zelden te vervangen door goedkopere spelers met dezelfde kwaliteit." Hadj Moussa heeft nog een contract tot medio 2029 in Rotterdam. Naar verluidt zou Benfica al twee boden hebben neergelegd bij Feyenoord, waarvan de hoogste vijftien miljoen euro bedroeg.

