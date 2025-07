Marcus Rashford op weg naar FC Barcelona: dit zijn de voorwaarden

FC Barcelona lijkt zich te versterken met . De kampioen van Spanje is in de afrondende fase van onderhandelingen met Manchester United over een huurdeal voor het komende seizoen, inclusief een optie tot koop. Rashford zelf staat open voor de overstap en ook United is akkoord met de constructie, waardoor een akkoord nabij is.

Barcelona wil zich deze zomer versterken met een aanvaller die zowel op de flanken als in de spits uit de voeten kan. De club voelde zich aan het einde van vorig seizoen beperkt in de opties aan de linkerkant en ziet in Rashford de ideale oplossing. Trainer Hansi Flick heeft inmiddels contact gehad met de 27-jarige Engelsman en is enthousiast over zijn komst. De tijdelijke constructie helpt Barça bovendien om binnen de financiële marges van La Liga te blijven.

Rashford kwam het afgelopen halfjaar op huurbasis uit voor Aston Villa, waar hij in zeventien duels vier keer scoorde onder Unai Emery. Door een hamstringblessure kwam zijn seizoen vroegtijdig ten einde en miste hij de laatste vier wedstrijden. Ook werd hij buiten de selectie gelaten voor de interlands van Engeland tegen Andorra en Senegal. Rashford behoort tot de grootverdieners bij United, met een weekloon van circa 375.000 euro. Aston Villa nam tijdens de huurperiode driekwart van dat bedrag voor zijn rekening.

Rashford is niet de eerste keuze van Barcelona. De grootmacht bereikte eerder deze zomer al een persoonlijk akkoord deld met Nico Williams, maar die verlengde toch zijn contract bij Athletic Club tot 2035. Een poging om Luis Díaz los te weken bij Liverpool mislukte eveneens. Rashford stond wel al langer op het lijstje van technisch directeur Deco. Zijn broer en zaakwaarnemer Dwaine Maynard werd afgelopen maand nog in Barcelona gesignaleerd voor gesprekken.

Sinds half december kwam Rashford niet meer in actie voor Manchester United. In eerste instantie werd hij buiten de wedstrijdselectie gelaten door trainer Ruben Amorim, waarna hij zelf verklaarde ‘toe te zijn aan een nieuwe uitdaging’. Toch meldde Rashford zich op 8 juli weer op trainingscomplex Carrington, al trainde hij daar nog apart van de groep. De aanvaller, die sinds zijn debuut in 2015 uitkwam in 426 officiële duels voor United en daarin 138 keer scoorde, lijkt nu dus aan zijn volgende hoofdstuk in Spanje te beginnen.

