Martens lyrisch over gewilde AZ-speler: 'Dan gaat hij richting de Europese top'

AZ-trainer Maarten Martens ziet niet graag vertrekken bij de club. De 25-jarige middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van PSV, maar de Alkmaarders zijn vooralsnog niet voornemens om de sterkhouder te laten gaan.

Mijnans maakte in januari 2023 voor zo'n 2,5 miljoen euro de overstap van Sparta Rotterdam naar AZ. In Alkmaar ontpopte de aanvallende middenvelder zich direct als een vaste waarde in de ploeg. In 2,5 seizoen bij AZ kwam Mijnans vooralsnog tot 105 wedstrijden, waarin hij goed was voor 21 doelpunten en zeventien assists. De positieve ontwikkeling van de linkspoot is ook bij PSV opgevallen, de Eindhovenaren zien Mijnans dan ook graag komen als opvolger van de naar Bayer Leverkusen vertrokken Malik Tillman.

Artikel gaat verder onder video

Als het aan Martens ligt, dan beschikt hij komend seizoen ook over zijn '10'. "Sven is heel belangrijk voor ons" vertelt de oefenmeester in gesprek met Voetbal International over de rol van de middenvelder. "Hij is een super-complete middenvelder. Meer goals maken komt niet alleen voort uit dominantie aan de bal."

"Je moet ook zónder bal dominant zijn. Zodat je de bal op het juiste moment op de juiste plaats verovert. Ook daarin is Sven heel belangrijk. En in sommige facetten van het balbezit is hij zich nog steeds aan het ontwikkelen. Dan doel ik op zijn spel in kleine ruimtes en het doordraaien. Als Sven daarin een nóg hoger niveau haalt, heb je het over een nummer 10 wiens kwaliteit richting Europese top gaat."

Martens maakt zich geen zorgen over transfergeruchten

Martens zag Ruben van Bommel en Jayden Addai al vertrekken bij AZ, maar maakt zich geen zorgen om de verdere transfergeruchten. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat we met een goede selectie het seizoen zullen ingaan. Er vertrekken altijd wel een paar pionnen. Dan moeten de andere jongens klaar zijn om dat op te vangen. En we kijken wat we er nog bij kunnen halen. Maar de huidige kern bijeen houden blijft voorop staan", besluit de Belgische trainer.

