Kramer haalt uit: 'Schaamteloos, ik kon wel door de grond zakken'

De (voorlopig) afgeketste transfer van naar Al-Nassr is onderwerp van gesprek. Helemaal voor huidig RKC Waalwijk-spits , die in het verleden een lucratieve overgang naar Abu Dhabi in duigen zag vallen. De oud-Feyenoorder leeft gigantisch mee met de verdediger van de Rotterdammers.

Dinsdag kreeg de transfersoap rondom Hancko en Al-Nassr een bizarre wending. De Slowaakse verdediger zou voor een bedrag van veertig miljoen euro – een recordsom voor Feyenoord – vertrekken naar Saudi-Arabië. Maar de zeker lijkende deal gaat niet door. De aanleiding: anarchie in de bestuurskamer bij de kopende partij.

Voor Kramer komt dit scenario bekend voor. De spits was in 2015 dicht bij een overstap naar Baniyas SC, maar zag een financiële klapper uiteindelijk door de neus geboord zien worden. “Man, ik kon wel door de grond zakken”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Geloof me dat Hancko hier wel een tijdje slapeloze nachten van gaat krijgen”, vervolgt de boomlange aanvaller.

“Die jongen denkt zijn toekomst even zeker te stellen. En niet alleen die van hem. Ook die van zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en alles wat daarna komt. En dan dit. Echt, hij zal zich ongelooflijk genaaid voelen”, weet Kramer. De spits weet als geen ander hoe een lucratieve transfer alsnog kan afketsen.

“Ze hebben platgezegd gewoon schijt aan jou en je familie. Als er morgen een speler komt van wie zij vinden dat hij net wat beter is, laten ze je gewoon keihard vallen. Ook al staan er al afspraken op papier. Schaamteloos, dat is het”, aldus Kramer.

