Nico Dijkshoorn: ‘Ajax-fans schamen zich voor deze beelden’

Nico Dijkshoorn heeft zich in zijn column voor Voetbal International gericht tot Anouk Bruil. Ajax besloot om de nieuwe hoofdtrainer van het vrouwenelftal een microfoon op te spelden, en de beelden online te gooien. De video zorgde voor kritische reacties.

“Ik keek een kwartier geleden naar het filmpje van Anouk Bruil, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax Vrouwen, die een microfoontje kreeg opgespeld tijdens een training. Iemand bij Ajax moet dat een leuk idee hebben gevonden”, zegt Dijkshoorn, die een voorbeeld uit zijn eigen carrière aanhaalt: “Een opgespeld microfoontje dragen is altijd een slecht idee. Je vergeet dat je hem op hebt”, begint de columnist.

“Bij DWDD, waar ik jarenlang met een microfoontje op mijn jasje door de wandelgangen liep, werd ik meerdere keren gered door de regie. Zij hoorden mij pissen, ze hoorden me woedend lispelen als er iemand de studio in wandelde die ik verachtte (‘Ha, wat leuk zeg dat je er weer bent Roel!’) en dan kwamen ze me even waarschuwen”, deelt hij zijn verhaal.

Vervolgens richt hij zich weer tot Bruil. “Ajax-fans schamen zich nu voor de vertoonde beelden en de geschreeuwde teksten”, zag hij. “Ongeveer zoiets als ‘Gogogogogo, jajaja, oeeee, jaaaa lekker, er op, er op, neeee!, juisttt ja, Scoren dat ding!’ Vreselijke beelden maar lollig genoeg voor een plek in de rubriek Wezenloos Zomernieuws”, sluit Dijkshoorn af.

De pas 31-jarige Bruil is de opvolger van Hesterine de Reus bij Ajax. Ze begon haar trainersloopbaan in 2014 bij de beloftenploeg van sc Heerenveen Vrouwen. Ze werd na twee seizoenen ook assistent-trainer bij de hoofdmacht van de Friezen. Na vijf jaar deze dubbelfunctie te hebben bekleed, ging Bruil in de zomer van 2021 aan de slag bij de Ajax Vrouwen, waar ze assistent-trainer werd. In haar eerste seizoen in Amsterdam won ze de KNVB Beker. De afgelopen drie jaar had Bruil de Onder 19 onder haar hoede.