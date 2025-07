Nieuwbouwvilla Wijnaldum zorgt voor grote woede

heeft zich de woede van de bewoners van de Koproprienstraat in Paramaribo op de hals gehaald. De middenvelder laat in die straat in de hoofdstad van Suriname een miljoenenvilla bouwen, maar de vrachtwagens met bouwmaterialen hebben de straat compleet vernield.

Wijnaldum laat momenteel een miljoenenvilla bouwen in de Koproprienstraat in het noorden van Paramaribo. Daarmee zorgt de 96-voudig Oranje-international voor de nodige kopzorgen bij de buurtbewoners. Uit beelden van de Surinaamse nieuwssite GFC blijkt namelijk dat de vrachtwagens met bouwmaterialen een enorme ravage hebben gemaakt van de straat. Inmiddels is het wegdek van de zandweg veranderd in een grote modderpoel, tot woede van de omwonenden.

Artikel gaat verder onder video

“De weg was op een gegeven moment praktisch onbruikbaar”, geeft een buurtbewoner aan tegenover GFC. “We hebben zelf geld ingezameld om het begaanbaar te houden.” Een andere bewoner geeft aan persoonlijk met Wijnaldum te hebben gesproken. “Ik heb hem uitgelegd dat wij opgescheept zitten met diepe kuilen, modder en ellende, allemaal door het bouwverkeer voor de bouw van zijn miljoenenvilla.” De voetballer gaf aan dat hij zijn aannemer de opdracht heeft gegeven de straat te herstellen, maar deze werkte daar niet aan mee. Uit frustratie hebben verschillende bewoners de straat geblokkeerd met auto’s, om op die manier de druk op de aannemer te verhogen.

Inmiddels is de aannemer overstag gegaan, zo meldt een buurtbewoner donderdag aan GFC. De aannemer gaat de weg van een laag steenslag voorzien, waardoor deze weer begaanbaar wordt. “Hij heeft me gezegd dat het allemaal goed komt.” Daarnaast kreeg ze te horen dat het huis voor de broer van Wijnaldum zou zijn. “Onzin”, zegt de buurtbewoner die de middenvelder persoonlijk heeft gesproken. “Nu er media-aandacht is, horen we ineens dat het om zijn broer zou gaan voor wie er wordt gebouwd. Dat is zeer vreemd, want daar is al die tijd nooit over gesproken. De aannemer heeft nooit ontkend dat hij bouwt voor de voetballer.” De omwonenden hebben de weg inmiddels zelf weer begaanbaar gemaakt, maar dan op eigen kosten. Nu eisen ze alle gemaakte kosten terug, maar ze betwijfelen of ze het geld ook echt terug gaan zien.

