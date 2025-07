'Noa Lang heeft me allerlei mooie dingen verteld, ik geloof hem op zijn woord'

tekende vorige maand een contract bij Club Brugge. De Nederlandse middenvelder kwam over van Hamburger SV en liet zich overtuigen door .

Lang, tegenwoordig speler van PSV, speelde tussen 2020 en 2023 bij Club Brugge en is daar nog altijd een publiekslieveling. Hij is goed bevriend met Reis, met wie hij samenspeelde bij Jong Oranje. Voorafgaand aan zijn overstap raadde Lang de transfer aan.

“Wat ik al wist van Club Brugge, kwam van Noa Lang”, vertelt Reis in een interview met het clubkanaal van zijn nieuwe werkgever. “Noa heeft natuurlijk allemaal mooie dingen verteld over Brugge. Dat hij daar een hele mooie tijd heeft beleefd en ook heel veel mooie mensen heeft ontmoet. Hij heeft zich altijd heel erg thuis gevoeld en had een goede relatie met de fans.”

“Dat heeft mij heel erg aangetrokken, omdat ik Noa ook wel heel goed ken. Ik weet van Noa dat als hij iets zegt, dat altijd wel de waarheid is”, zegt Reis lachend. “Ik geloof hem dus op zijn woord. Uiteindelijk heb ik ook goede gesprekken gehad met de club en de trainer. En als je alles bij elkaar voegt was het bijna een perfecte match.”

Club Brugge betaalde naar verluidt zes miljoen euro voor Reis, die in Nederland alleen voor FC Groningen speelde. In 2019 stapte hij over naar FC Barcelona, waar hij in het tweede elftal terechtkwam. Via een verhuurperiode bij VfL Osnabrück en vier seizoenen bij Hamburger SV is hij nu terechtgekomen in de Pro League. Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Groningen gaat Reis weer op het hoogste niveau van een land spelen.

