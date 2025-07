Officieus debuut Lang bij Napoli eindigt in complete deceptie

heeft een avond om snel te vergeten beleefd met Napoli. De voormalig PSV’er maakte dinsdag zijn officieuze debuut in een oefenwedstrijd tegen Serie C-club SS Arezzo. De Scudetto-winnaar verloor het duel met 0-2. Lang greep een negatieve hoofdrol door een strafschop te veroorzaken.

Lang rondde vorige week zijn langverwachte transfer naar Napoli af, dat een bedrag van 28 miljoen neertelde voor de vleugelspeler van PSV. De aanvaller hoopte eigenlijk afgelopen winter al naar Zuid-Italië te verhuizen, maar toen stak de Nederlandse kampioen daar een stokje voor. Een halfjaar later kwam zijn transfer naar Napoli er alsnog van.

Dinsdagavond mocht Lang namens Napoli zijn officieuze debuut maken, in de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding, tegen Arezzo. De vleugelaanvaller mocht, evenals Kevin De Bruyne en Lorenzo Lucca, aan de aftrap verschijnen in het oefenduel. In de slotfase van de eerste helft ging het echter helemaal mis bij Lang. De aanvaller kreeg een strafschop tegen na een licht vergrijp in de eigen zestien, waaruit de openingstreffer werd gemaakt. In de laatste minuut van de tweede helft werd het zelfs nog 0-2.

Op social media hebben de fans van Napoli weinig positiefs te zeggen over het optreden van Lang. “Noa Lang, flop van het jaar”, oordeelt een supporter nu al. Anderen omschrijven het optreden van de buitenspeler als ‘niet goed’ en ‘zonder kwaliteit’. “Lang is veel rook, maar weinig vuur”, voegt een volgende eraan toe. Een laatste fan stelt dat Lang niet weet hoe hij moet verdedigen.

noa lang flop dell'anno — conte marìn (@rafamaringoat) July 22, 2025 Lang nun è buon

Kevin è viecchj

Lucca fa pèr e pèr

Marianucci er megl Pruniè

Hasa o tten o uaglion



Sono state già dette? 😂 — WLT (@WLT79) July 22, 2025 Fine primo tempo.

NON s’e visto un buon Napoli

E neppure un buon KDB né un Noa Lang qualitativo — G (@giankart59) July 22, 2025 Lang tanto fumo poco arrosto anzi molti danni

Lucca un palo ma meglio di Nunez sì sì

De Bruyne… il fu De Bruyne…

Marianucci boh brava persona

Beukema vi dico dopo



condizioni generali preoccupanti al momento penso che faremo fatica ad entrare nelle prime 6 — :) (@MrOnadde) July 22, 2025 analisi PT:



- Hasa è un Dio del pallone (prende il posto di De Bruyne)

- Marianucci è invalicabile

- Lang non sa fare la fase difensiva, prendere Ndoye

- serve al più presto Vanja Milinkovic-Savic

- serve al più presto un terzino sinistro normodotato https://t.co/GQRs0cenR4 — lucca szn (@fungowastaken) July 22, 2025

