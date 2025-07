‘Onderhandelingen PSV naar volgend stadium, snel akkoord in het verschiet’

De onderhandelingen tussen PSV en Borussia Mönchengladbach over zijn in een volgend stadium beland, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. De Franse spits zou een bedrag tussen de 3,5 en 5 miljoen euro moeten kosten.

Peter Bosz heeft bij PSV momenteel met Ricardo Pepi slechts een spits tot zijn beschikking. Jesper Uneken werd namelijk verhuurd aan RKC Waalwijk, terwijl Luuk de Jong nog geen beslissing heeft genomen over zijn toekomst. De Eindhovenaren zijn daarom op zoek naar een concurrent voor de Amerikaan en zijn daarvoor bij Pléa uitgekomen, zo werd begin deze maand duidelijk.

Volgens Boualin is PSV serieus werk aan het maken van de Fransman en zijn de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en Mönchengladbach in het volgende stadium aangekomen. De gesprekken verlopen ‘in goede harmonie’ waardoor een snel akkoord serieus tot de mogelijkheden behoort. Wel moeten er nog een aantal stappen worden gezet in de onderhandelingen. Mocht er een akkoord komen, is de verwachting dat de transfersom tussen de 3,5 en 5 miljoen euro komt te liggen.

Als PSV zich versterkt met Pléa, betekent dit dat De Jong zeer waarschijnlijk definitief niet terugkeert. De routinier liep begin deze maand uit zijn contract en heeft nog altijd geen keuze gemaakt over zijn toekomst. Vorige week werd duidelijk dat de spits de gelegenheid krijgt om bij te tekenen totdat de landskampioen een vervanger in huis heeft gehaald.

