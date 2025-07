Oosting vestigt hoop op Streuer en wil 'kanon' bij FC Twente

FC Twente is volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daarbij moet er vorm gegeven worden aan een compleet nieuw elftal. Vooralsnog haalden de Tukkers al vier versterkingen, maar de club is nog niet uitgeshopt. Trainer Joseph Oosting wil nog minimaal drie versterkingen, waaronder een 'kanon'. Hij zal, net als de supporters, nog even geduld moeten hebben.

Tegenover de komst van Thomas van den Belt (Feyenoord), Stav Lemkin (Shakhtar Donetsk), Guilherme Peixoto (Benfica) en Kristian Hlynsson (Ajax), stond de lucratieve verkoop van Michal Sadilek (Slavia Praag) en Sem Steijn (Feyenoord). Vooral laatstgenoemde wordt momenteel node gemist in het elftal van Oosting. Zaterdagmiddag in het oefenduel tegen Schalke 04 stonden tien veldspelers opgesteld, die gezamenlijk goed waren voor 21 treffers. Ter vergelijking: Steijn maakte er in zijn eentje al 24. In Gelsenkirchen kon FC Twente dan ook weinig potten breken en werd er teleurstellend met 0-0 gelijkgespeeld.

"Sommige supporters denken dat we zomaar eventjes derde of vierde worden. En als dat niet lukt, vindt men daar iets van. Maar kijk naar Groningen, NEC, FC Utrecht: die clubs hebben een heel goede selectie. Wij hebben het afgelopen jaar veel topspelers verloren", aldus Oosting, die duidelijke wensen heeft, in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia. "Ik hoef geen grote selectie. Ik wil graag een selectie met wapens, zodat we de boel kunnen aandraaien."

Als het aan Oosting ligt, komen er nog minimaal drie spelers naar Enschede. "Dan kunnen we het elftal gaan vormen" vertelt de oefenmeester. De prioriteit ligt bij een centrale verdediger en een linksbuiten. Voor de eerste vacature is nog altijd Robin Pröpper in beeld, maar er nog altijd geen witte rook inzake de ervaren centrale verdediger.

De nieuwe vleugelaanvaller moet volgens Oosting een 'kanon' worden. "„Het is heel prettig als je zo’n verschilmaker erbij hebt. Ik hoop dat ze me die gunnen. Anders wordt het weer knippen en plakken", doelt de oefenmeester op het opstellen van Michel Vlap als linksbuiten. Op die positie speelde de middenvelder de afgelopen twee seizoenen ook vrij vaak en ook tegen Schalke 04 mocht hij opdraven vanaf links. Het hangt er overigens nog wel vanaf of de Friese middenvelder niet vertrek naar Spartak Moskou.

FC Twente-staf ontevreden over Mats Rots

FC Twente speelde zaterdagmiddag naast een oefenwedstrijd tegen Schalke ook nog tegen Rot Weiss Oberhausen (2-2). Daarin deed de zogenaamde 'B-keus' mee. "Dat spelers als Carel Eiting, Gijs Besselink en Sayf Ltaief zaterdag in de tweede bus zaten die de afslag naar Oberhausen nam, was veelzeggend", klinkt het. "Taylor Booth, Naci Ünüvar en Mats Rots speelden ook in die tweede ploeg. Rots was voor velen op voorhand een zekerheidje links achterin, maar de staf is ontevreden over zijn spel."

