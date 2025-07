Pasveer spreekt grote doel voor seizoen 2025/26 uit

heeft dinsdag zijn contract verlengd bij Ajax. De doelman speelt ook volgend seizoen in de hoofdstad en heeft een belangrijk doel voor ogen.

Pasveer kwam in 2021 naar Amsterdam en maakte vooral in zijn eerste twee seizoenen veel minuten. Tijdens het seizoen 2023/24 maakte hij, mede door blessures, geen minuut, maar afgelopen jaargang werd hij onder Francesco Farioli weer eerste doelman. Ondertussen staat de routinier op 93 officiële duels voor Ajax, waardoor een mooie mijlpaal in het verschiet komt te liggen. Pasveer sukkelde aan het einde van vorig seizoen wat met blessures en als dat niet het geval was geweest, had hij de honderd duels al kunnen aantikken. In een interview met de Amsterdammers geeft de keeper ook aan dat dat een groot doel van hem is. "Het is zeker wel een doel om honderd duels te halen."

De ervaren goalie heeft nog meer doelen dan dit persoonlijke streven. "Ik vind het ook belangrijk dat we met Ajax weer een stijgende lijn inzetten en doorgaan waar we vorig jaar mee bezig waren. Dat is het belangrijkste. Maar uiteindelijk moet je ook persoonlijke doelen hebben. Dit is er voor mij in ieder geval een."

Voor Pasveer is het sowieso belangrijk om minuten te maken en zijn waarde voor het team te bewijzen. "Zoveel mogelijk spelen, daar doe je het voor. Daar haal je plezier uit. Vorig jaar heb ik dat ook gedaan." Of hij ook volgend seizoen een basisplaats heeft, is nog onduidelijk. "Uiteindelijk komen er weer nieuwe concurrenten, nieuwe ideeën, een andere trainer met een andere staf. Aan mij de taak mijn ding te doen, dan is het aan de trainer wat hij beslist." Vanaf deze zomer staat John Heitinga voor de groep.

