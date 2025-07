'Luis Enrique heeft keiharde boodschap voor grote naam van PSG'

heeft zeer teleurstellend nieuws gekregen van zijn trainer Luis Enrique, zo meldt het Franse RMC Sport. De Spanjaard heeft besloten dat aanwinst , die overkomt van LOSC Lille, komend seizoen de eerste keeper van Paris Saint-Germain zal zijn.

De 26-jarige Donnarumma staat sinds 2021 onder contract bij PSG, dat de Italiaan transfervrij oppikte bij zijn eerste profclub AC Milan. Inmiddels staat de boomlange sluitpost op 161 officiële wedstrijden voor de steenrijke Franse grootmacht. Met PSG werd Donnarumma vier keer kampioen van Frankrijk, afgelopen seizoen volgde het voorlopige hoogtepunt van de samenwerking toen PSG in de finale van de Champions League met maar liefst 5-0 te sterk was voor Internazionale.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel er sportief weinig is aan te merken op Donnarumma, zit PSG tóch met de keeper in de maag. Het contract van de Italiaan loopt namelijk aan het einde van het komende seizoen af en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis zijn compleet vastgelopen. De club wenst na het vertrek van Kylian Mbappé naar Real Madrid, afgelopen zomer, niet nóg een grote naam gratis de deur uit te zien lopen en wil Donnarumma dan ook verkopen. Volgens Franse media heeft Manchester United inmiddels contact opgenomen met de Parijzenaars. Probleem is echter dat Donnarumma het naar zijn zin heeft bij PSG en helemaal niet wil vertrekken, ook omdat niet één club hem een beter contract zou willen bieden dan zijn huidige verbintenis, zo weet RMC.

Om Donnarumma tóch richting de uitgang te bewegen zou Enrique inmiddels besloten hebben om de Italiaanse topkeeper te degraderen tot tweede keus, zo claimt het medium. In zijn plaat moet Chevalier (23) de rol van eerste doelman in het Parc des Princes op zich gaan nemen. De Fransman gaat naar verluidt voor zo'n veertig miljoen euro overkomen uit Lille, al zou de transfer pas beklonken worden als zijn huidige club een vervanger binnen heeft. Lille werd eerder nog gelinkt aan Robin Roefs, maar de doelman van Jong Oranje verruilt NEC voor de Engelse promovendus Sunderland, zo is inmiddels duidelijk geworden.