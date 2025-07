'PSV bereidt bod voor om Braziliaans megatalent binnen te halen'

PSV is in de markt voor het grote Braziliaanse talent Breno Bidon en bereidt momenteel een bod voor. Dat meldt É Gool, een medium uit het thuisland van de 20-jarige middenvelder. De werkgever van Bidon, het Corinthians van Memphis Depay, zou echter hoog in de boom zitten en vijftien miljoen euro vragen.

Er zijn meer Europese clubs geïnteresseerd in Bidon, weet É Gool, maar PSV gaat een bod doen. Een delegatie van de Eindhovense club was woensdag in de Castelão Arena om de middenvelder aan het werk te zien. In de komende dagen doet PSV een bod, maar Corinthians is mogelijk geen makkelijke handelspartner. Pas bij een beginbod van vijftien miljoen euro kunnen de onderhandelingen van start gaan, maar het liefst houdt de club Bidon nog tot het eind van het seizoen. Volgens FootballTransfers is 17,5 miljoen de huidige marktwaarde van de Braziliaan.

Artikel gaat verder onder video

Bidon wordt in Brazilië gezien als 'technisch sterk, tactisch volwassen en multifunctioneel', waardoor hij bij meerdere Europese clubs op het lijstje staat. Niet bij naam genoemde Spaanse en Duitse clubs zouden Bidon willen overnemen. De middenvelder brak in 2024 definitief door, toen hij bij zijn club 29 duels in de Braziliaanse Série A speelde. Deze jaargang is hij weer in de meeste duels basisspeler. Bidon speelt voornamelijk als centrale middenvelder, maar kan dus op meer posities uit de voeten.

© Imago

Naar verluidt heeft het team van Bidon wel oor naar een stap naar PSV. Hij zou Eindhoven als een mooie springplank zien naar een Europese topclub, een plek waar hij zich goed kan ontwikkelen. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wordt er momenteel nog geen actie ondernomen door PSV. 'Vermoedelijk volgt de club hem', schrijft Elfrink op X.

In Brazilië popt op dat PSV een bod voorbereidt op middenvelder Breno Bidon (20). Dat is zeker geen koekenbakker en ook niet de evenknie van Willem Waterzak. Bidon is jeugdinternational en dus talentvol. Vermoedelijk volgt PSV hem. Veel meer speelt nu waarschijnlijk nog niet. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 16, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗