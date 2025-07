PSV heeft met Pléa nieuwe spits in huis

is de nieuwe spits van PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De Fransman komt over van Borussia Mönchengladbach en tekent een contract tot medio 2028. Pléa gaat spelen met rugnummer 14.

PSV was deze zomer op zoek naar een nieuwe spits, aangezien Peter Bosz op die positie alleen Ricardo Pepi tot zijn beschikking had. Jesper Uneken werd namelijk verhuurd aan RKC Waalwijk, terwijl Luuk de Jong deze zomer uit zijn contract liep. De routinier hakte maar geen knoop door over zijn toekomst, dus besloot PSV verder te kijken. Daarvoor is de landskampioen uitgekomen bij Pléa.

De Franse spits, die ook op de vleugel en als schaduwspits uit de voeten kan, komt over van Borussia Mönchengladbach. In Duitsland had de 32-jarige Pléa nog een contract tot medio 2026. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf betalen de Eindhovenaren een bedrag van drie miljoen euro plus één miljoen aan mogelijke bonussen voor de Fransman.

Pléa doorliep zijn jeugdopleiding bij Olympique Lyon, dat hem in 2014 een halfjaar verhuurde aan AJ Auxerre. In de zomer van dat seizoen vertrok de aanvaller definitief uit Lyon en speelde hij jaren voor OGC Nice. Medio 2018 ging de Fransman voor 23 miljoen euro naar Borussia Mönchengladbach. In totaal speelde Pléa 236 duels voor de Duitse ploeg. Daarin scoorde hij 68 keer en gaf hij 53 assists.

In navolging van Nick Olij Yarek Gasiorowski, Ruben van Bommel, Matej Kovar en Kiliann Sildillia is Pléa de zesde versterking voor PSV van deze transferzomer. De Eindhovenaren zijn daarmee echter nog niet uitgeshopt.

An experienced striker who knows how to score goals. Bienvenue, Alassane! 🫡 pic.twitter.com/R5nLYkqD9n — PSV (@PSV) July 17, 2025

