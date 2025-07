Bakayoko neemt in emotionele video op Instagram afscheid van PSV

heeft via Instagram afscheid genomen van PSV en zijn supporters. Dat deed de Belgische vleugelaanvaller middels een open brief die hij voorlas in een video. Bakayoko rondde eerder deze woensdag zijn transfer naar het Duitse RB Leipzig af.

Bakayoko kwam zes jaar geleden voor 'een appel en een ei' over van Anderlecht en droeg bij aan twee landstitels van de Eindhovenaren. Vooral in het seizoen 2023-2024 was de Belgisch international flink op dreef met veertien doelpunten en veertien assists in 48 officiële wedstrijden. Het leverde Bakayoko de belangstelling van onder meer Paris Saint-Germain op, maar tot een transfer kwam het niet. Afgelopen seizoen liep het allemaal wat minder voor de Belg en kwam hij in 47 wedstrijden tot twaalf treffers en drie assists. Toch was er flink wat interesse voor de buitenspeler, die uiteindelijk koos voor RB Leipzig.

Artikel gaat verder onder video

Via Instagram neemt de aanvaller afscheid van PSV en de supporters. "Beste PSV, ik was 16 toen ik in Eindhoven aankwam", steekt de inmiddels 22-jarige Bakayoko van wal. "Een kleine jongen uit België, met grote dromen. Ik wist niet wat er zou komen, maar ik wist wat ik moest doen: werken en erin geloven. Elke minuut, elk applaus, elke fout heeft me opgebouwd. Ik herinner me m’n debuut alsof het gisteren was. Laat ingevallen. Betekent niet veel voor sommigen, maar alles voor mij. Augustus 2022: mijn eerste goal, eerste basisplaats, de pass van Xavi, eerste schot, het gejuich… onvergetelijk.”

“Het Philips Stadion werd mijn thuis", gaat Bakayoko verder. "Ik heb mogen spelen in Europa, tegen Monaco, Lens, Liverpool. Ik heb gescoord, gevierd, geleden, en ik ben gegroeid. Niet alleen als speler, maar als mens. Aan mijn ploeggenoten: dankjewel voor het vertrouwen. Aan de staf: dankjewel voor de kansen, het geduld, de vorming.”

Tot slot richt Bakayoko zich ook nog tot de supporters van PSV. "Jullie hebben me gedragen, zelfs toen ik nog niet wist wat thuis betekende. We wonnen samen, we leden samen, en we schreven zelf geschiedenis met die 25ste en 26ste titel. Voor altijd trots dat ik daar deel van mocht zijn. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk. Maar dit blijft mijn thuis. Deze stad blijft in mijn hart. Dankjewel voor alles, PSV", besluit hij.

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Ultimatum PSV voor De Jong bekend 🔗

👉 Maaskant linkt transfer Gasiorowski naar PSV aan Huijsen 🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗