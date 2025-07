PSV gelinkt aan Real Madrid-speler van 47 miljoen, ED verschaft duidelijkheid

PSV wordt op de Spaanse televisie in verband gebracht met het 18-jarige toptalent . Bij het eventuele uitblijven van een contractverlening van , zou de Braziliaan op huurbasis naar Eindhoven kunnen komen. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt echter dat er van zo’n deal ‘geen sprake is’.

Endrick kwam begin dit seizoen voor 47,5 miljoen euro over van Palmeiras. In Brazilië was de jongeling goed voor 21 goals en drie assists in 82 wedstrijden. In Madrid verliep het afgelopen jaar stroever voor het talent. De spits kwam weliswaar tot 37 optredens, maar 29 daarvan werden (korte) invalbeurten.

Artikel gaat verder onder video

Omdat PSV nog steeds in afwachting is van de beslissing van De Jong over het al dan niet verlengen van zijn contract, werd een huurovereenkomst tussen Real Madrid en PSV over Endrick geopperd in het Spaanse voetbalprogramma El Chiringuito. De Koninklijke zou zo’n deal wel overwegen. Ook Olympique Marseille zou een optie zijn voor de 14-voudig international.

PSV-watcher Elfrink van het Eindhovens Dagblad ontkracht dat gerucht. “Als mogelijke oplossing werd elders de naam van Real Madrid-talent Endrick genoemd, die vorig jaar nog voor bijna 50 miljoen euro werd opgepikt in Brazilië. Volgens bronnen is van een dergelijke huurovereenkomst geen sprake.”

