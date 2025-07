PSV presenteert opvolger Boscagli van 10 miljoen

is de nieuwste aankoop van PSV. Dat maakt de club via de officiële kanalen bekend. De jonge centrale verdediger tekent voor vijf seizoenen en komt naar verluidt voor zo’n tien miljoen euro over van Valencia.

Maandagmiddag kwam al naar buiten dat PSV en Valencia akkoord zijn over de transfer van Gasiorowski. Daarmee troeven de Eindhovenaren het eveneens geïnteresseerde Feyenoord af. PSV maakt Valencia zo’n tien miljoen euro over voor de Spaanse verdediger met Poolse roots. Bovendien heeft Valencia een doorverkoopclausule bedongen van vijftien procent over de meerprijs.

Artikel gaat verder onder video

Nadat de medische keuring op donderdagochtend al was afgerond, was het nog wachten op de officiële presentatie. Inmiddels heeft PSV de aankoop van Gasiorowski bevestigd. De centrale verdediger geldt als de vervanger van de naar Brighton vertrokken Olivier Boscagli in de Eindhovense defensie en tekent een contract tot medio 2030 bij de club.

De twintigjarige Gasiorowski komt uit de jeugd van Valencia en brak vorig seizoen door in het eerste. Hij had nog een contract lopen tot de zomer van 2027. In totaal speelde de 1,92 meter lange verdediger slechts 35 wedstrijden voor de nummer twaalf van Spanje.

A true all-round defender. Welcome to PSV, Yarek Gąsiorowski ❤️🤍 pic.twitter.com/DCtLWsdeXU — PSV (@PSV) July 10, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 ‘PSV voert gesprekken met talentvolle Fransman'🔗

👉 PSV heeft grote slagingskans om AZ van sterspeler te beroven🔗

👉 PSV komt voor opvolging Noa Lang uit bij Eredivisie-aanvaller🔗

👉 Kassa rinkelt bij Ajax door transfer van Noa Lang 🔗

👉 Bosz zet streep door hereniging bij PSV: 'Dat is een gepasseerd station'