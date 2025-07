'PSV telt 1,5 miljoen euro neer voor zevende zomeraanwinst'

PSV staat op het punt om Souleymane Sidibé over te nemen van Stoke City. Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat de landskampioen in verre onderhandeling is met The Potters over de achttienjarige middenvelder.

PSV heeft een bod van zo'n anderhalf miljoen euro uitgebracht op Sidibé en volgens de regionale krant liggen beide partijen niet heel ver uit elkaar. Bovendien heeft de jeugdinternational van Engeland zijn zinnen gezet op een overstap naar PSV. Hij ziet in Eindhoven meer kansen om door te breken dan bij Stoke City.

Het is de bedoeling dat Sidibé aan gaat sluiten bij Jong PSV, om van daaruit de overstap naar de A-selectie te maken. Het is de bedoeling dat de achttienjarige middenvelder een langdurig contract gaat ondertekenen bij PSV, zodat beide partijen de tijd hebben om een doorbraak voor elkaar te krijgen. Naast Sidibé wil PSV ook Jim Koller van Vitesse toevoegen aan de beloftenploeg.

Sidibé is een in Parijs geboren controlerende middenvelder, die jeugdinternational is voor Engeland. In 2015 maakte de achttienjarige rechtspoot de overstap naar de jeugdopleiding van Stoke City. Op 5 augustus 2023 maakte Sidibé op zestienjarige leeftijd zijn officiële debuut voor de club uit de Championship in de competitiewedstrijd tegen Rotherham. In totaal kwam de jonge middenvelder tot 21 wedstrijden in de hoofdmacht van Stoke City, waarin hij goed was voor twee assists.

