Saibari laat van zich horen over buitenlandse interesse

weet nog niet of hij deze zomer een stap gaat maken. Dat vertelt de PSV’er in gesprek met Rik Elfrink, de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad. Volgens de journalist is er interesse van ‘fraaie clubs’, maar Saibari zelf zegt nog van niets te weten.

Eerder deze week vertelde Elfrink in de AD Voetbal Podcast al dat hij verwacht dat er nog wel ‘beweging’ gaat komen voor Saibari. PSV hoeft niet te verkopen, aldus de volger van de club, maar bij een ‘exceptioneel bod’ zou de Marokkaans international wel degelijk een stap kunnen maken.

“Dat is in zekere zin ook een compliment, als dat zo zou zijn”, antwoordt Saibari wanneer Elfrink hem deze stelling voorlegt. “Als een club je zomaar laat gaan, is het natuurlijk ook niet goed. Ik heb zeker ambities om hogerop te geraken, maar dan moet het wel de juiste club zijn.”

Hoewel Elfrink spreekt over 'fraaie clubs in de Europese subtop', is die juiste club is vooralsnog niet langsgekomen, zo laat Saibari weten. “Ik heb al zoveel gelezen op het internet, maar hij belt me pas als er echt iets heel concreets speelt. Dat is nu niet zo. Ik bereid me met PSV rustig voor op wat er komen gaat. We willen een prijs pakken, over twee weken. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal scherp voorbereiden, is wat nu telt. Of er daarna nog iets met mij gebeurt, weet ik ook niet. Dat is onvoorspelbaar in het voetbal”, aldus de belangrijke middenvelder voor PSV.

