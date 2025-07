Redactie Oranjezomer negeert waarschuwing: ‘Dit gaat de sfeer verpesten’

De redactie van De Oranjezomer heeft de waarschuwingen van Victor Vlam over het samen uitnodigen van hem en Gordon meermaals genegeerd. De twee kregen het woensdagavond flink met elkaar aan de stok in de uitzending. Vlam waarschuwde hier een dag eerder al voor en kaartte ook woensdag, voorafgaand aan de uitzending, zijn zorgen aan.

De sfeer bij De Oranjezomer is woensdagavond volledig omgeslagen. Gordon, Bram Moszkowicz en Vlam belandden in een felle discussie, die volledig ontspoorde. Na ruim zeven minuten ruzie werden de heren afgekapt door presentator Thomas van Groningen, die direct aangeeft ‘zo’n spijt’ te hebben van de samenstelling van de talkshowtafel. “Wat moet ik hiermee? Jullie gaan hier ook niet uitkomen”, stelt hij vol wanhoop.

Vlam haakt daar vervolgens op in door te stellen dat Van Groningen dit al had kunnen weten. “Ik heb dit eerlijk gezegd wel een klein beetje aangegeven gisteren in het programma”, stelt de mediakenner, die ook woensdag nog bij de redactie heeft aangeklopt. “Ik heb vandaag nog tegen de redactie gezegd: ‘Dit is een slecht idee, want dit gaat gewoon de sfeer verpesten’.” Gordon zegt vervolgens lachend dat hij het ‘helemaal geen slecht idee’ vond en stelt voor om naar een ander onderwerp te gaan.

Een dag eerder raadde Vlam een gezamenlijk optreden met Gordon dus ook al af. “Ik begrijp jullie afweging”, begon de tv-expert dinsdag. “Ik vind het ook echt een groot risico, want als die hele uitzending gekaapt wordt door ruzie, dan is dat ook gewoon niet leuk. Ik denk dat we gewoon even moeten checken bij Gordon hoe hij in de wedstrijd staat. Kan er nadat die discussie heeft plaatsgevonden nog een normale uitzending plaatsvinden? Als hij dat kan…”, stelde hij toen.