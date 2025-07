Verrassende vervanger Van der Gijp genoemd: ‘Eén keer zou al een stunt zijn’

Matthijs van Nieuwkerk zou een uitstekende opvolger van Albert Verlinde zijn bij Vandaag Inside als vervanger van René van der Gijp, zo stelt Lale Gül in De Oranjezomer. De schrijver stelt dat het al een ‘stunt’ is als de voormalig presentator van De Wereld Draait Door een keertje aanschuift.

Sinds begin dit jaar ontbreekt Van der Gijp op de woensdagavonden aan tafel bij Vandaag Inside. De oud-voetballer had in zijn nieuwe contract bedongen dat hij op die dag vrij is. Verlinde was de afgelopen maanden de vaste vervanger van Van der Gijp, maar hij tekende onlangs een exclusief contract bij RTL. Daardoor moet Vandaag Inside op zoek naar een opvolger van de entertainmentkenner. Verschillende namen zijn de revue gepasseerd, waaronder Wierd Duk, Victor Vlam en Gordon.

Laatstgenoemde zou volgens Gül prima passen. “Absoluut”, geeft ze desgevraagd aan in De Oranjezomer. “Ook al komt hij niet als vaste vervanger, ik vind dat hij af en toe moet aanschuiven.” De schrijver benoemt vervolgens dat ze ook de naam van Van Nieuwkerk voorbij heeft zien komen, waar ze voorstander van is. “Al zit hij er één keer, is dat ook al een stunt. Hij is nog nergens geweest”, benadrukt ze de slagingskans.

Presentator Thomas van Groningen geeft het woord vervolgens aan Jan Slagter, die regelmatig met Van Nieuwkerk spreekt. “Ik heb Matthijs er niet over gesproken, maar ik denk niet dat hij naar VI gaat”, stelt de baas van Omroep MAX. Raymond Mens gaat erin mee dat Van Nieuwkerk een uitstekende vervanger zou zijn van Verlinde. “Je wil iemand die mee kan praten over sport, politiek en muziek. Dat kan hij allemaal”, besluit de Amerika-kenner.

