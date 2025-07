Staflid van Dirk Kuyt moet plotseling fungeren als scheidsrechter bij Anderlecht – FC Dordrecht

Een opmerkelijk tafereel tijdens de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en FC Dordrecht (5-0). Omdat het arbitrale trio bij aanvang van het duel nog ontbrak, hanteerde performance coach de fluit. Het was voor de oud-prof toevalligwijs ook zijn laatste klusje bij Dordrecht.

De voormalig speler van FC Dordrecht en FC Eindhoven had in het eerste half uur van de wedstrijd de leiding én kende een strafschop toe aan ‘zijn’ club. Spits Nick Venema wist het buitenkansje niet te verzilveren. Vervolgens leverde Klooster de fluit in bij de opgetrommelde Zeeuwse arbiter Harold van de Ketterij.

Voor Klooster had de opvallende rol ook een persoonlijk randje, want de oud-rechtsback verkast naar Feyenoord. In Rotterdam-Zuid sluit hij aan bij het performance team. Dat team bestaat nu uit Stijn Vandenbroucke (hoofd medisch en performance), Joost van der Hoek (clubarts), Duncan Meuffels (orthopedisch chirurg), Jonas Heirbaut (head of performance), José Fonseca (medisch en performance), Jan Müller (performancetrainer), Stefan van Meenen en Jasper van Kempen (beide fysiotherapeut en manueel therapeut).

Dordrecht verloor de oefenwedstrijd tegen Anderlecht overigens met 5-0. Dat is vanzelfsprekend geen lekker vervolg op de eerdere 1-7-nederlaag die de nieuwe ploeg van Dirk Kuyt in de voorbereiding incasseerde tegen Sparta.

