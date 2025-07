Supporters ergeren zich kapot aan tweet van Ajax

Ajax heeft woensdagochtend aangekondigd dat Alex Kroes en Marijn Beuker weer een interview geven op de clubkanalen. Dit leidt tot grote onvrede bij de Amsterdamse supporters, die van mening zijn dat dit de positie op de transfermarkt verslechtert.

Kroes en Beuker gaven vorig jaar een dubbelinterview op het clubkanaal van Ajax. Daarin spraken beide bestuurders onder meer de doelstelling van de Amsterdammers uit en schetste de technisch directeur dat Ajax er financieel niet goed voor stond. Daarbij gaf Kroes aan dat er spelers moesten vertrekken om financieel gezond te worden, wat de onderhandelingspositie van Ajax niet verbeterde.

Ook dit jaar gaan beide heren weer een dubbelinterview geven op het clubkanaal, zo maakte Ajax woensdagochtend bekend. Het is nog niet duidelijk wanneer het gesprek precies online zal verschijnen, maar de verwachting is dat dit spoedig gebeurt. Dat de bestuurders ook dit jaar weer tijdens de transferperiode een interview geven, valt niet goed bij de supporters.

“Niks geleerd”, begint een gebruiker. “Doe dit lekker na de transferperiode. Je kunt jezelf alleen maar in de vingers snijden.” Een ander benadrukt dat het Ajax vorig jaar ‘alleen maar een slechte positie heeft opgeleverd op de transfermarkt’. “Ooh nee, gaan we weer vertellen hoe slecht we erop staan?”, vraagt een derde zich af. “Hopelijk wel geleerd van het vorige interview rond deze tijd”, stelt een volgende gebruiker.

