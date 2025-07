Til geeft belangrijkste reden voor contractverlenging bij PSV

zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract bij PSV, waardoor hij tot medio 2028 vastligt. De middenvelder heeft niet lang hoeven twijfelen dit te doen. Til wil namelijk niet het risico lopen een zware blessure op te lopen terwijl hij transfervrij is.

Til zette eind juni zijn handtekening onder een nieuw contract bij PSV. De middenvelder had nog maar een verbintenis tot komende zomer, maar plakte daar nog twee jaar aan vast. Met het tekenen van zijn nieuwe contract heeft Til zijn wens om in het buitenland te voetballen ‘voorlopig geparkeerd’. De rechtspoot is nu een van de best betaalde spelers in de selectie van PSV.

In gesprek met het Eindhovens Dagblad legt Til uit waarom hij heeft gekozen zijn contract bij PSV te verlengen. Met een eenjarige verbintenis zou de aanvallende middenvelder namelijk een aantrekkelijke optie zijn voor buitenlandse clubs. “Ik houd niet van risico’s”, verklaart Til. “Stel je voor dat je contract afloopt en je krijgt een kruisbandblessure. Dan ben je transfervrij en heb je helemaal niks. Dat zag ik helemaal niet zitten.

“PSV was er heel snel bij en ik heb hier fantastische jaren gehad”, gaat Til verder. “Waarom zou ik het niet doen? Als ik het hier zo naar mijn zin heb.” Nu bereidt de middenvelder zich voor op het nieuwe seizoen en hij kan niet wachten tot het begint. “Ik vind de voorbereiding sowieso nooit echt leuk, maar het hoort erbij. Het is gewoon nog niet voor het echie.”

