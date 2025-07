Vitesse krijgt forse domper te verwerken voor nieuwe seizoen

Vitesse heeft de beroepszaak tegen de puntenstraffen die in april werden opgelegd verloren, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Arnhemmers beginnen het komende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie daardoor met twaalf minpunten.

Vitesse kreeg in april dit jaar weer een puntenstraf opgelegd. Daar ging de noodlijdende club tegen in beroep, maar dit is afgewezen. De beroepscommissie is namelijk van mening dat Vitesse niet op tijd en niet volledig aan de informatieplicht heeft voldaan. De Arnhemmers hadden een overeenkomst van de schuldovername van de vijf toenmalige aandeelhouders en de Common Group moeten aanleveren. Die had de club naar eigen zeggen niet in bezig.

Als gevolg hiervan ging Vitesse het gesprek aan met beide partijen, waarna deze overeenkomst alsnog werd ontvangen en aangeleverd bij de licentiecommissie. Volgens de beroepscommissie was dit echter te laat, waardoor het beroep van Vitesse wordt afgewezen. “Dit nieuws doet pijn”, stelt algemeen directeur ad interim Timo Braasch. “We hadden gehoopt het nieuwe seizoen met een schone lei te kunnen beginnen. In plaats daarvan starten we met een nieuwe achterstand. Dat is een klap voor de Vitessenaar. Zeker voor onze supporters, zij verdienen dit al helemaal niet.”

Doordat de straf wordt gehandhaafd, zal Vitesse het komende seizoen in de Keuken Kampioen Divisie dus met twaalf minpunten beginnen. Overigens is het helemaal nog niet zeker of de Arnhemmers aan het seizoen mogen beginnen. De club wacht namelijk nog altijd op reactie van de licentiecommissie over het voornemen om de proflicentie in te trekken.

ℹ️ Vitesse verliest beroep en begint seizoen 2025/2026 met -12. — Vitesse (@MijnVitesse) July 9, 2025

