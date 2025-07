Zwakte Ajax blootgelegd door KV Mechelen: deze Ajax-speler valt negatief op

KV Mechelen heeft nieuwbakken hoofdtrainer John Heitinga van Ajax zaterdagmiddag stof tot nadenken gegeven in een oefenwedstrijd. Al in de eerste twintig minuten van de wedstrijd werd de verdedigende kwetsbaarheid van Ajax blootgelegd door Mechelen, hetgeen in de achttiende minuut van het duel uiteindelijk resulteerde in de 0-1.

Voor Ajax betekent het treffen met Mechelen een nieuwe test richting het nieuwe seizoen. De Amsterdammers oefenden eerder tegen het Schotse Hibernian (6-3 overwinning), het Deense Aarhus (1-1) en het Griekse PAOK Saloniki (2-1 overwinning).

In de openingsfase tegen Mechelen oogde Ajax defensief een aantal keer kwetsbaar, met name aan de linkerkant van het veld. Heitinga koos voor Owen Wijndal als linksback, voor Davy Klaassen als linkshalf en voor Raúl Moro als linksbuiten.

Mechelen zorgde in de openingsfase een aantal keer voor gevaar over de linkerkant van Ajax. In de twaalfde minuut van de wedstrijd kon rechtsback Rafik Belghali van de Belgen ongehinderd doorstomen over de rechterkant van het veld, maar diens inzet ging uiteindelijk voorlangs. Wijndal bevond zich toen Belghali doorstoomde op de helft van Mechelen.

Commentator Brent van Ooijen van Ziggo Sport merkte in de zeventiende minuut van de wedstrijd op dat Ajax defensief kwetsbaar was in de zone van Wijndal. “Het is voor Ajax vooral zaak om op die linkerkant te gaan letten”, zei hij toen Ajax een hoekschop weggaf. De hoekschop werd vervolgens genomen door Mechelen en resulteerde meteen in de 0-1 van José Marsà, die bij de tweede paal met het hoofd scoorde.

Mechelen komt op voorsprong 😳

Berghuis geeft Marsà de ruimte en dus staan de Amsterdammers achter 🙈#ZiggoSport #PreSeason #AJXKVM pic.twitter.com/9OruGn97aR — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 19, 2025

