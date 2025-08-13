Live voetbal

FC Vaduz - AZ op tv: hoe laat en waar is het duel te zien?

FC Vaduz - AZ met Conference League-trofee
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld
13 augustus 2025, 11:27

AZ gaat op donderdag 14 augustus op bezoek bij FC Vaduz voor de return in de derde voorronde van de Conference League. De wedstrijd in Liechtenstein wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je FC Vaduz - AZ kijken als je geen klant bent van Ziggo?

AZ is hard op weg naar de play-off-ronde van de Conference League. In de heenwedstrijd van de derde voorronde wonnen de mannen van Maarten Martens in eigen huis met 3-0 van Vaduz. Weten de Alkmaarders deze voorsprong in Liechtenstein vast te houden, wacht een ontmoeting met Levski Sofia of Sabah FK.

Hoe laat begint FC Vaduz - AZ?

FC Vaduz en AZ trappen het duel donderdagavond om 19.30 uur af in het Rheinpark Stadion in Liechtenstein. De UEFA heeft de Israëliër Snir Levy aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt bijgestaan door Omer Barbiro en Tuval Koltunoff met Idan Leiba als vierde official. De eveneens Israëlische Eitan Shmuelevitz fungeert als videoscheidsrechter, met Eliyahu Casapu als zijn assistent.

Op welke zender is FC Vaduz - AZ te zien?

De wedstrijd tussen FC Vaduz en AZ is live te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport. De voorbeschouwing op het duel begint om 19.00 uur. Ziggo heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen FC Vaduz en AZ te zien.

Hoe kijk je FC Vaduz - AZ als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe Ziggo Sport Free precies werkt.

Vaduz - AZ

19:30
Wordt gespeeld op 14 aug. 2025
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

