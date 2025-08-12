Nieuwe Feyenoorder, nu al, met de grond gelijk gemaakt: ‘Héél vreemd, dit kan toch niet?!’

Harry van der Laan begrijpt helemaal niets van de komst van Goncalo Borges naar Feyenoord. De aanvaller kwam deze zomer voor een bedrag van zo’n elf miljoen euro over van FC Porto, maar speelde tot dusverre nog geen officiële minuut namens de Rotterdammers.

Borges bleef in de eerste wedstrijd van de voorronde van de Champions League tegen Fenerbahçe op de bank en kreeg afgelopen zaterdag tegen NAC Breda ook geen minuten. Zonder dat Borges dus ook maar één officiële minuut voor Feyenoord speelde, is Harry van der Laan al vernietigend bij FC Rijnmond. Dat heeft met name te maken met zijn statistieken bij FC Porto.

“Dat is een onbegrijpelijke aankoop. Die man heeft twee goals gemaakt bij FC Porto in bijna honderd wedstrijden… Dat heeft tien miljoen euro gekost”, begint Harry van der Laan hard. “Ik kijk niet vaak naar statistieken, maar als iemand in bijna honderd wedstrijden twee goals heeft gemaakt…”

Presentator Bart Nolles onderbreekt Van der Laan: “In veel van die wedstrijden kwam hij als invaller in het veld". Van der Laan: “Wat kan mij dat schelen?”, reageert de analist fel. “We hebben het over twee goals in vier seizoenen, dat kan toch niet? Bij Porto speel je toch ook af en toe tegen kleintjes, waar je met 6-0 van wint. Dan schiet je er toch ook wel één of twee binnen? Als je een beetje aandringt, maak je twee goals in één wedstrijd”, vervolgt de oud-spits.

“Het is een onbegrijpelijke aankoop, maar oké. Misschien zet hij me op het verkeerde been en is hij al die tijd onderschat, door zijn werkgevers. Maar ik vind het een hele vreemde aankoop, voor heel veel geld”, luidt de conclusie van Van der Laan.