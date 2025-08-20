Live voetbal

Feyenoord trekt alles uit de kast voor concurrent Ueda en legt voorstel neer

Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
20 augustus 2025, 13:31

Feyenoord blijft inzetten op de komst van de Malinese spits El Bilal Touré. De Rotterdamse club heeft woensdag een verbeterd huurvoorstel op tafel gelegd bij zijn werkgever Atalanta Bergamo. Dat meldt Feyenoord Transfermarkt.

De Rotterdammers worden al langere tijd gelinkt aan Touré, die in Italië op een dood spoor is beland. De 23-jarige aanvaller komt niet in de plannen voor en kan dus vertrekken. Alleen vormen de financiële eisen een obstakel voor Feyenoord, waardoor er voorlopig nog geen akkoord is.

Met het nieuwe huurvoorstel hoopt Feyenoord daar verandering in te brengen. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt is de Rotterdamse club momenteel de enige concrete optie voor de aanvaller uit Mali. Buitenlandse media koppelden ook het Turkse Besiktas aan Touré, maar de Turken zouden kiezen voor spits Deniz Gül in plaats van Touré.

De Malinees moet bij Feyenoord de voorhoede komen versterken. Robin van Persie beschikt momenteel over Ayase Ueda, Casper Tengstedt en Julian Carranza als spitsen. Laatstgenoemde lijkt te vertrekken, terwijl er over Ueda altijd nog twijfels bestaan in De Kuip. In de minuten die Tengstedt heeft gemaakt heeft de Deen ook nog geen onuitwisbare indruk kunnen maken. Versterking lijkt dan ook wenselijk.

Moet Feyenoord alles op alles zetten om El Bilal Touré binnen te halen?

104 stemmen

