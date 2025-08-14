Kökçu heeft spijt van transfer: ‘Ik had zoiets van: dat regel ik even. Viel toch tegen…’

Ozan Kökçü kijkt met weinig positieve gevoelens terug op zijn avontuur bij HJK Helsinki. De oudere broer van Besiktas-sterspeler Orkun Kökçü speelde afgelopen seizoen bij de Finse topclub, maar heeft al met al spijt van zijn keuze, zo vertelt hij in een uitgebreid gesprek tegenover Voetbal International.

Kökçü groeide tijdens goede dienstverbanden bij Telstar en FC Eindhoven uit tot een van de smaakmakers van de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel FC Volendam interesse had in de aanvallende middenvelder, koos Kökçü voor een avontuur bij HJK, dat actief was in Europa. “Een topclub uit Scandinavië, die ook Europees voetbal speelde. Ik wilde graag duidelijkheid hebben en dus ben ik daarnaartoe gegaan, ook al was het een hele andere stap dan ik in mijn hoofd had zitten”, begint hij.

De transfer pakte niet lekker uit. “Het is een goede club en er zitten goede mensen”, wil de 26-jarige in eerste instantie duidelijk maken. “De voetbalcultuur is wel wat minder in Finland; ze zijn daar vooral bezig met ijshockey. En qua leven… Tsja, dat was gewoon heel moeilijk. Donker, koud, sneeuw. Ik was natuurlijk niet verrast dat het koud was in Finland, maar had hier in Nederland zoiets van: dat regel ik wel even. Viel toch tegen. Ik heb wel wat mooie wedstrijden kunnen spelen, maar ik zat gewoon niet lekker in mijn vel”, vervolgt Kökçü.

Gelukkig voor de international van Azerbeidzjan hoefde hij zijn driejarige contract niet uit te zitten en werkte HJK mee aan een transfer naar FC Volendam. “Er was ook nog een andere club uit de Eredivisie geïnteresseerd, maar het gesprek met Rick Kruys (hoofdtrainer Volendam, red.) voelde zó goed, dat ik er wel snel uit was”, zegt Kökçü, die afgelopen weekend – in de openingswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) – zijn eerste doelpunt namens de promovendus maakte.