Leonne Stentler dit seizoen minder vaak te zien bij NOS Studio Sport

De zondaguitzending van NOS Studio Sport gaat flink op de schop, zo bevestigt de NOS. Televisiekijkers die zondagavond met het 'bord op schoot' zaten hebben de verandering al kunnen zien. Zo waren er een nieuwe presentator en analist, die naast elkaar stonden bij een desk. Iets wat het komende seizoen zo zal blijven. De rol van de analist verandert ook.

Afgelopen zondag werden de samenvattingen van de Eredvisiei gepresenteerd door Rivak op het Veld, terwijl Theo Janssen de analyse verzorgde. Dit had alles te maken met de afwezigheid van Gert van 't Hof, die nog op vakantie was. Ook analist Leonne Stentler genoot nog van haar welverdiende vakantie. Haar rol zal echter wel kleiner worden dit voetbalseizoen. "Over het algemeen zullen we dit seizoen wat meer rouleren tussen onze analisten en programma’s op zondagavond", aldus een woordvoerder tegenover het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Het is de bedoeling dat Janssen vaker zal aanschuiven bij NOS Studio Sport, net als Ibrahim Afellay. Beide oud-voetballers schuiven normaliter 's avonds laat al aan bij Studio Voetbal. Daarnaast is ook de plek waar de analist plaatsneemt veranderd. Dit gebeurt niet langer aan de achterkant bij een scherm, maar naast de presentator aan een desk. Deze keuze is gemaakt zodat de analyses logischer en natuurlijker overkomen. Deze setting was zondagavond al voor het eerst te zien.