Oud-ploeggenoot baalt van João Félix: 'Waardeloos'

vindt het doodzonde dat zijn voormalig ploeggenoot niet het beste uit zichzelf heeft weten te halen. De nog altijd maar 25-jarige Portugees won in 2019 de Golden Boy Award en maakte in datzelfde jaar een recordtransfer naar Atlético Madrid. Eerder deze week werd bekend dat hij zijn loopbaan voortzet in Saudi-Arabië, waar hij aan de zijde van landgenoot voor Al-Nassr gaat spelen.

De voetbalwereld lag in 2019 aan de voeten van Félix. De jongeling blonk uit in het shirt van Benfica en debuteerde in de zomer in de nationale ploeg van Portugal. Atlético Madrid sloeg toe en maakte van de aanvallende middenvelder annex schaduwspits de duurste speler in de clubhistorie, door maar liefst 127 miljoen euro aan Benfica over te maken om Félix naar Madrid te halen. Trainer Diego Simeone kreeg het wonderkind echter nooit helemaal aan de praat.

Artikel gaat verder onder video

Atlético besloot Félix in de winterstop van het seizoen 2022/23 te verhuren aan Chelsea. Het seizoen daarop bracht hij, opnieuw op huurbasis, door bij competitiegenoot FC Barcelona. Atlético verkocht de Portugees in de zomer van 2024 uiteindelijk met een megaverlies aan Chelsea, dat 'slechts' 52 miljoen euro voor hem kwijt was. In Londen raakte Félix echter al snel weer overbodig, waarna hij de tweede helft van het voorbije seizoen op huurbasis bij AC Milan speelde. Uiteindelijk verlaat hij de Europese velden deze zomer en verkast Félix voor zo'n 50 miljoen euro naar Al-Nassr.

De dertigjarige Saúl, die bij Atlético drie seizoenen samenspeelde met Félix en de Madrileense club deze zomer verruilde voor het Braziliaanse Flamengo, stelt dat Félix zélf verantwoordelijk is voor het feit dat hij nooit geslaagd is in de Europese top. "Hij heeft alle kwaliteiten om een ongelooflijke speler te zijn, maar hoe goed je ook bent, als je er niet voor werkt dan is dat waardeloos", wordt Saúl geciteerd door Football España. "Ik hoorde laatst iemand zeggen dat talent niets waard is zonder hard werken. Veel van ons hebben geprobeerd om João te helpen, maar als je het zelf niet wil...", besluit Saúl.