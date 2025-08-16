Verlengen veld heeft grote consequenties voor FC Volendam - AZ

Bij de wedstrijd tussen FC Volendam en AZ van zondagmiddag (16.45 uur) is geen doellijntechnologie aanwezig, meldt ESPN. De reden hiervoor is dat het veld in het Kras Stadion aan beide kanten met een halve meter is verlengd, waardoor het Hawk-Eye-systeem niet kan worden gebruikt.

Afgelopen seizoen promoveerde FC Volendam, dat het seizoen daarvoor degradeerde, weer naar de Eredivisie. De Palingboeren werden afgetekend kampioen van de Keuken Kampioen Divisie met een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Excelsior. Door de promotie naar de Eredivisie moest er wel heel wat veranderen in Volendam, de kunstgrasmat moest namelijk ingeruild worden voor natuurgras. Sinds dit seizoen is het voor clubs die op het hoogste niveau uitkomen namelijk verplicht om op een echte grasmat te spelen.

Na een succesvolle crowdfundingsactie werd en begonnen met het aanleggen van een nieuwe grasmat in het Kras Stadion. Vorige week vrijdag werd echter bekend dat de grasmat is afgekeurd door de KNVB. De voetbalbond heeft namelijk geconstateerd dat de lengte van het veld, van achterlijn tot achterlijn, niet voldoet aan de minimale afmeting van 105 meter. De grasmat is 'slechts' 104 meter lang. Volgens FC Volendam moest de 'schuld' hiervoor worden gezocht bij de aannemer die de kunstgrasmat heeft vervangen voor natuurgras.

Inmiddels is er aan beide kanten van het veld een extra halve meter aangelegd, maar dat heeft wel als gevolg dat het Hawk-Eye-systeem niet kan worden gebruikt in Volendam. Daardoor is er geen VAR bij de wedstrijd tussen FC Volendam en AZ. "Er is namelijk een kleine afwijking in het systeem doordat de grasmat op het laatste moment met een meter is verlengd en de doelen dus naar achteren zijn verplaatst", schrijft ESPN.

Doordat het veld net 'speelklaar' is, was er niet genoeg tijd om de cameraposities tijdig aan te passen. Het zorgt er dus voor dat de VAR, in dit geval Clay Ruperti, de camera's niet kan gebruiken bij een situatie waar er twijfel is over of de bal al dan niet over de achter- of doellijn is gegaan.