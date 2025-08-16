Live voetbal

Verlengen veld heeft grote consequenties voor FC Volendam - AZ

Verlengen veld heeft grote consequenties voor FC Volendam - AZ
Foto: © Imago
0 reacties
Maurice Mazenier
16 augustus 2025, 09:26

Bij de wedstrijd tussen FC Volendam en AZ van zondagmiddag (16.45 uur) is geen doellijntechnologie aanwezig, meldt ESPN. De reden hiervoor is dat het veld in het Kras Stadion aan beide kanten met een halve meter is verlengd, waardoor het Hawk-Eye-systeem niet kan worden gebruikt.

Afgelopen seizoen promoveerde FC Volendam, dat het seizoen daarvoor degradeerde, weer naar de Eredivisie. De Palingboeren werden afgetekend kampioen van de Keuken Kampioen Divisie met een voorsprong van twaalf punten op nummer twee Excelsior. Door de promotie naar de Eredivisie moest er wel heel wat veranderen in Volendam, de kunstgrasmat moest namelijk ingeruild worden voor natuurgras. Sinds dit seizoen is het voor clubs die op het hoogste niveau uitkomen namelijk verplicht om op een echte grasmat te spelen.

Artikel gaat verder onder video

Na een succesvolle crowdfundingsactie werd en begonnen met het aanleggen van een nieuwe grasmat in het Kras Stadion. Vorige week vrijdag werd echter bekend dat de grasmat is afgekeurd door de KNVB. De voetbalbond heeft namelijk geconstateerd dat de lengte van het veld, van achterlijn tot achterlijn, niet voldoet aan de minimale afmeting van 105 meter. De grasmat is 'slechts' 104 meter lang. Volgens FC Volendam moest de 'schuld' hiervoor worden gezocht bij de aannemer die de kunstgrasmat heeft vervangen voor natuurgras.

Inmiddels is er aan beide kanten van het veld een extra halve meter aangelegd, maar dat heeft wel als gevolg dat het Hawk-Eye-systeem niet kan worden gebruikt in Volendam. Daardoor is er geen VAR bij de wedstrijd tussen FC Volendam en AZ. "Er is namelijk een kleine afwijking in het systeem doordat de grasmat op het laatste moment met een meter is verlengd en de doelen dus naar achteren zijn verplaatst", schrijft ESPN.

Doordat het veld net 'speelklaar' is, was er niet genoeg tijd om de cameraposities tijdig aan te passen. Het zorgt er dus voor dat de VAR, in dit geval Clay Ruperti, de camera's niet kan gebruiken bij een situatie waar er twijfel is over of de bal al dan niet over de achter- of doellijn is gegaan.

➡️ Meer FC Volendam nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jadiel Pereira da Gama

Jadiel Pereira da Gama verbreekt 66 jaar oud record: jongste speler ooit in de Eredivisie

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
Telstar PEC Zwolle

Koswal blundert: Telstar verliest eerste Eredivisie-thuiswedstrijd in 47 jaar tijd

  • Gisteren, 20:19
  • Gisteren, 20:19
Rafael van der Vaart en Wim Kieft met op de achtergrond het stadion van AZ

Kieft hekelt uitspraken Van der Vaart: 'Die hoeven we niet serieus te nemen'

  • Gisteren, 19:47
  • Gisteren, 19:47
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - AZ

16:45
5,40
4,90
1,57
Wordt gespeeld op 17 aug. 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Go Ahead
1
0
1
9
Fortuna
1
0
1
10
Volendam
1
0
1
11
Heerenveen
1
0
1
12
Twente
1
-1
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel