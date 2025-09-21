Live voetbal 8

Heitinga geïrriteerd: weigert vraag over Weghorst te beantwoorden

Ajax-trainer John Heitinga
Tijmen Gerritsen
21 september 2025, 17:58

John Heitinga weigert Wout Weghorst zijn tweede spits te noemen. Dat heeft de trainer van Ajax zondagmiddag duidelijk gemaakt op de persconferentie na een vraag van een van de aanwezige journalisten.

Een journalist kreeg op de persconferentie na afloop van het 2-2 gelijkspel van Ajax tegen PSV als laatste het woord om de coach van Ajax een vraag te stellen. Hij probeerde te achterhalen wat de status van de twee Ajax-spitsen Wout Weghorst en Kasper Dolberg is.

"Je zei in de voorbeschouwing dat je sowieso al van plan was om Dolberg op te stellen in plaats van Weghorst. Betekent dat dat Weghorst vanaf nu ook jouw tweede keuze is in de spits", vraagt de journalist aan de coach van Ajax.

Heitinga: "Moet ik deze vraag serieus gaan beantwoorden? Nee, ik ga deze vraag niet beantwoorden. Ik heb hier al een aantal keer antwoord opgegeven", zegt de coach van Ajax, waarna hij de perszaal in het Philips Stadion verlaat.

Bekijk hieronder de beelden van het moment:

